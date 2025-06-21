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    16:42, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Сотрудники птицефабрики в Акмолинской области отравились парами хлора: обстоятельства выясняются

    Департамент государственной инспекции труда по Акмолинской области выясняет все обстоятельства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сотрудники птицефабрики в Акмолинской области отравились парами хлора
    Фото: aitas.kz

    Как рассказали в Буландынской районной больнице, сегодня с утра к ним обратились четыре сотрудника макинской птицефабрики, которые жаловались на отравление парами хлора. По их словам, они надышались парами, когда производили обработку на предприятии.

    — Всех их прокапали, сейчас они отпущены на амбулаторное лечение. Написали расписки и ушли. Состояние было относительно удовлетворительное, — поделился главный врач Буландынской районной больницы Марат Алтыбаев.

    В департаменте государственной инспекции труда по Акмолинской области сообщили, что 21 июня 2025 года ведомство получило информацию в устном порядке об этом инциденте от отдела полиции Буландынского района. В данное время выясняются все обстоятельства.

    Как уточнили в ведомстве, первым в приемный покой больницы обратился 24-летний работник предприятия с диагнозом «отравление хлоркой». По его словам, он заступил на смену ТОО «Макинская птицефабрика» в качестве мойщика корпусов. Осуществляя помывку корпусов с другими рабочими с хлоркой, через некоторое время самочувствие ухудшилось, начались рвота и чихание. Руководство предприятия отпустило их домой. Однако дома легче не стало, после чего мужчина обратился в районную больницу. Позже начали обращаться и другие.

    Ранее в Казахстане уровень производственного травматизма снизился на 16,8%.

    Теги:
    Отравление Регионы Казахстана Производственный травматизм Промбезопасность Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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