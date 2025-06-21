Сотрудники птицефабрики в Акмолинской области отравились парами хлора: обстоятельства выясняются

Как рассказали в Буландынской районной больнице, сегодня с утра к ним обратились четыре сотрудника макинской птицефабрики, которые жаловались на отравление парами хлора. По их словам, они надышались парами, когда производили обработку на предприятии.

— Всех их прокапали, сейчас они отпущены на амбулаторное лечение. Написали расписки и ушли. Состояние было относительно удовлетворительное, — поделился главный врач Буландынской районной больницы Марат Алтыбаев.

В департаменте государственной инспекции труда по Акмолинской области сообщили, что 21 июня 2025 года ведомство получило информацию в устном порядке об этом инциденте от отдела полиции Буландынского района. В данное время выясняются все обстоятельства.

Как уточнили в ведомстве, первым в приемный покой больницы обратился 24-летний работник предприятия с диагнозом «отравление хлоркой». По его словам, он заступил на смену ТОО «Макинская птицефабрика» в качестве мойщика корпусов. Осуществляя помывку корпусов с другими рабочими с хлоркой, через некоторое время самочувствие ухудшилось, начались рвота и чихание. Руководство предприятия отпустило их домой. Однако дома легче не стало, после чего мужчина обратился в районную больницу. Позже начали обращаться и другие.

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