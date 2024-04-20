135 молодых семей получат льготное жилье в Жамбылской области

Более 140 молодых семей Жамбылской области изъявили желание участвовать в жилищной программе «Аулиеата жастары», передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект по обеспечению собственным жильем дает возможность молодым учителям, врачам, медсестрам, работникам культуры, спортсменам, тренерам-преподавателям, журналистам, преподавателям вузов и научным сотрудникам получить льготные займы для приобретения собственного жилья. Максимальная сумма займа составляет до 13 млн тенге. Процентная ставка 5%, первоначальный взнос — от 5 до 50% стоимости жилья, срок кредитования — до 19 лет.

В 2024 году на реализацию жилищной программы «Аулиеата жастары» выделено 2 млрд тенге, в том числе 1 млрд из местного бюджета и 1 млрд от «Отбасы банка». Планируется обеспечить жильем 135 молодых людей.

В 2023 году 144 молодых семьи Жамбылской области получили ключи от новых квартир, в 2022 году 40 молодых семей приобрели квартиры на сумму 500 млн тенге.

По словам руководителя облуправления цифровых технологий Руслана Нохрабекова, в регионе разработан модуль для жилищной программы «Аулиеата жастары».

— Заявки на участие в программе по льготному кредитованию молодежи направляются населением через геопортал, — отметил спикер.

В Жамбылской области с населением в 1,2 млн жителей проживает более 354 тысяч молодых людей, это 29% от общей численности населения.

Как сообщалось ранее, программа получения жилья молодыми людьми планировалась в Жамбылской области еще в 2020 году, но только в 2022 году начала реализовываться.

Проект предназначен для обеспечения молодежи региона доступным жильем, а также поддержки молодых семей.

Программа «Аулиеата жастары» разработана с учетом особенностей Жамбылской области, на основе пилотных программ, положительно себя зарекомендовавших в городах Нур-Султан и Алматы.