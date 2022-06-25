25 Июня 2022 10:35

Заявки на приобретение жилья может подать молодежь Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект жилищной программы «Әулиеата жастары» запускают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа по развитию молодежной политики на получение жилья «Әулиеата жастары» в Жамбылской области планировалась еще в 2020 году. И только теперь эта программа находит свою реализацию.

Прием заявок на участие в новой жилищной программе стартует 20 июля и продлится до 30 июля на портале www.e-jambyl.kz

«В качестве новой инициативы в июле планируем запустить программу льготного кредитования молодежи Жамбылской области «Әулиеата жастары», - сообщил заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев. - Проект предназначен для обеспечения молодежи региона доступным жильем и поддержки молодых семей. Программа разработана с учетом особенностей нашей области и на основе пилотных программ, которые дали положительный результат в городах Нур-Султан, Алматы. Ранее в Жамбылской области подобная программа еще не была реализована».

По словам спикера, для приобретения жилья в рамках действующих программ предусмотрены различные инструменты ипотечного кредитования граждан - «7-20-25», «Баспана-хит», «Әскери Баспана», «Бақытты отбасы», «Шаңырақ» 5-10-20 и другие.

«В Жамбылской области общее количество молодежи, стоящей в очереди на получение жилья - 7 140 человек, в очереди на получение земельного участка стоят 10 787 человек. В прошлом 2021 году 318 молодых людей оформили ипотечные кредиты, в 2020 году было 395. На реализацию программы предусмотрено 500 млн тенге за счет средств местного бюджета. Программа поддержана национальным управляющим холдингом «Байтерек». Максимальная сумма займа для молодежи - до 13 млн тенге, срок кредитования - 19 лет. Процентная ставка и первоначальный взнос - 5%», - пояснил Еркин Уйсимбаев.

Новая программа запущена акиматом Жамбылской области совместно с Отбасы банком. Этот проект даст возможность молодым учителям, врачам, медсестрам, работникам культуры, спортсменам, тренерам-преподавателям, журналистам, преподавателям вузов и научным сотрудникам получить льготные займы для приобретения собственного жилья.

Возраст будущего заемщика не должен превышать 35 лет. Официальный стаж трудовой деятельности в Жамбылской области участников программы должен быть не менее 12 последних месяцев на момент подачи заявки. Учитываться будет и доход. На каждого члена семьи он не должен превышать размера 3,9 ПМ – это 145 817,1 тенге. У участника программы и членов семьи не должно быть в собственности недвижимости в течение последних 5 лет.

«Жамбылская область перенимает успешный опыт запуска подобных программ в Алматы, Нур-Султане и Караганде, - сообщила директор Жамбылского областного филиала банка Гульзат Бекназарова. - Там местные власти совместно с банком уже запустили подобные жилищные программы, чтобы поддержать своих молодых специалистов, в которых они особенно нуждаются. У нас на первом этапе акимат региона для нового проекта выделяет 500 млн тенге, банк поможет с льготным кредитованием. Благодаря такой поддержке первые новоселья участники программы смогут отметить уже в ближайшие месяцы».