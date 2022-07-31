31 Июля 2022 17:37

Жилищную программу для молодежи запустили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект жилищной программы «Әулиеата жастары» может найти свое продолжение. Информация об этом прозвучала на недавней встрече главы региона Нуржана Нуржигитова с жамбылской молодежью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, программа получения жилья молодыми людьми планировалась в Жамбылской области еще в 2020 году, но только в этом году начала реализовываться. Прием заявок на участие в новой жилищной программе проходил с 20 по 30 июля на портале www.e-jambyl.kz. Проект предназначен для обеспечения молодежи региона доступным жильем, а также поддержки молодых семей.

«В этом году запущена программа льготного кредитования жилья «Әулиеата жастары», из местного бюджета выделено 500 млн тенге, - сказал в ходе встречи с молодыми активистами Нуржан Нуржигитов. - Теперь в рамках программы в этом году планируется обеспечить жильем 50 молодых людей».

Глава региона заметил, что в случае если программа ипотечного кредитования для молодежи будет востребована, акимат не ограничится 500 млн тенге, которые уже выделены. Финансовая поддержка проекта местным бюджетом продолжится.

По информации руководителя облуправления по вопросам молодежной политики Серикбола Бериккожа, по поручению акима области будет повышена эффективность программы «Әулиеата жастары».

«Планируется расширить программу на следующий год, - сообщил спикер. - Поступило уже около 600 обращений от молодых людей. В августе планируется заседание комиссии по этому вопросу, подготовка списка реально нуждающихся семей. Обеспечим жильем 50 молодых людей, в октябре вручим новоселам ключи от их новых квартир. Ведется работа и по активному вовлечению этой молодежи в общественно-политическую жизнь».

В ведомстве подчеркнули, что программа «Әулиеата жастары» разработана с учетом особенностей Жамбылской области, на основе пилотных программ, положительно себя зарекомендовавших в городах Нур-Султан и Алматы.

Программа поддержана Национальным управляющим холдингом «Байтерек». Максимальная сумма займа для молодежи - до 13 млн тенге, срок кредитования 19 лет. Процентная ставка и первоначальный взнос 5%. Возраст заемщика не более 35 лет. Официальный стаж трудовой деятельности в Жамбылской области участников программы должен быть не менее 12 последних месяцев на момент подачи заявки. Доход на каждого члена семьи - не более 3,9 прожиточных минимумов, или 145 817,1 тенге. Участники и члены семьи не должны быть собственниками недвижимости в течение последних пяти лет.

Новая программа запущена акиматом Жамбылской области совместно с «Отбасы банком». Этот проект дает возможность молодым учителям, врачам, медсестрам, работникам культуры, спортсменам, тренерам-преподавателям, журналистам, преподавателям ВУЗов и научным сотрудникам получить льготные займы для приобретения собственного жилья.