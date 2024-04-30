13,2 миллиарда тенге выделено на ремонт двух павлодарских ТЭЦ

В Павлодаре в этом году отремонтируют котлы, турбины и вспомогательное оборудование на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. В порядок приведут кровли зданий и железнодорожные пути, по которым на станции вагонами доставляют уголь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Павлодар снабжают теплом и обеспечивают электроэнергией три ТЭЦ, две из них принадлежат АО «Павлодарэнерго», так же как и городские тепломагистрали и линии электропередачи.

ТЭЦ-2 – первая станция, построенная в Павлодаре. На сегодня уровень ее износа составляет 81%, замены требует почти все оборудование. Одно время рассматривался вариант вообще остановить станцию, однако делать этого не стали. В будущем планируют провести серьезную модернизацию. Пока проводят капитальные и текущие ремонты.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

– На ТЭЦ-2 ситуация такая, что даже рассматривался вопрос о ее остановке. Это было еще до моего прихода в компанию. Станция 1961 года, менять нужно все оборудование. Программу мы разработали, начнем с замены турбины. В этом году будут проводиться процедуры закупки, потом год-полтора уйдет на ее изготовление. В 2026 году планируем установить. Потом – вторая, третья турбины пойдут. К 2031 году их все заменим. Котлы пока будем основательно «капиталить», - рассказал о дальнейших планах по модернизации самой изношенной станции города глава АО «Павлодарэнерго» Олег Щемель.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

В 2024 году на ТЭЦ-2 капитально отремонтируют пятый котел и третий турбоагрегат. Еще на двух котлах запланирован текущий ремонт.

ТЭЦ-3 моложе и в 5 раз мощнее, изношена - на 57%. Весной и летом 2024 года капитальные и расширенные ремонтные работы здесь проведут на двух турбоагрегатах и трех котлах. Чтобы примерно представить объем работ, нужно сказать, что внутри каждого котла ТЭЦ-3 спрятано 146 километров труб разного диаметра. Это как расстояние от Павлодара до Экибастуза.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

В этом году также заменят «начинку» в 16-метровом осветлителе воды. Корпус из толстого металла пока еще в хорошем состоянии и в замене не нуждается. В следующем году ремонт проведут на соседнем осветлителе.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Как сообщил глава АО «Павлодарэнерго» Олег Щемель, в общем на ремонт двух станций будет потрачено 13,2 миллиарда тенге. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Тогда на ремонт выделили 5,5 миллиарда тенге.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Недавно на ТЭЦ-3 было завершено строительство второй дымовой трубы высотой 180 метров. Часть котлов «перекинут» на нее. До этого более 50 лет станция работала с одной дымовой трубой. Наличие второй трубы позволит проводить ремонты, не останавливая работу электростанции полностью.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Ранее павлодарцам рассказали о ремонте сетей тепло- и электроснабжения. Монополист в рамках своей инвестпрограммы в этом году планирует вложить в модернизацию электросетей около 4 миллиардов тенге.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

По данным областного акимата, на данный момент сети электроснабжения в регионе изношены на 59%, их протяженность превышает 15 тысяч километров.