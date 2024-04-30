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    22:50, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    13,2 миллиарда тенге выделено на ремонт двух павлодарских ТЭЦ

    павлодарские ТЭЦ
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    В Павлодаре в этом году отремонтируют котлы, турбины и вспомогательное оборудование на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. В порядок приведут кровли зданий и железнодорожные пути, по которым на станции вагонами доставляют уголь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Павлодар снабжают теплом и обеспечивают электроэнергией три ТЭЦ, две из них принадлежат АО «Павлодарэнерго», так же как и городские тепломагистрали и линии электропередачи.

    ТЭЦ-2 – первая станция, построенная в Павлодаре. На сегодня уровень ее износа составляет 81%, замены требует почти все оборудование. Одно время рассматривался вариант вообще остановить станцию, однако делать этого не стали. В будущем планируют провести серьезную модернизацию. Пока проводят капитальные и текущие ремонты.

    глава АО «Павлодарэнерго» Олег Щемель
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    – На ТЭЦ-2 ситуация такая, что даже рассматривался вопрос о ее остановке. Это было еще до моего прихода в компанию. Станция 1961 года, менять нужно все оборудование. Программу мы разработали, начнем с замены турбины. В этом году будут проводиться процедуры закупки, потом год-полтора уйдет на ее изготовление. В 2026 году планируем установить. Потом – вторая, третья турбины пойдут. К 2031 году их все заменим. Котлы пока будем основательно «капиталить», - рассказал о дальнейших планах по модернизации самой изношенной станции города глава АО «Павлодарэнерго» Олег Щемель.

    павлодарские ТЭЦ
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    В 2024 году на ТЭЦ-2 капитально отремонтируют пятый котел и третий турбоагрегат. Еще на двух котлах запланирован текущий ремонт.

    ТЭЦ-3 моложе и в 5 раз мощнее, изношена - на 57%. Весной и летом 2024 года капитальные и расширенные ремонтные работы здесь проведут на двух турбоагрегатах и трех котлах. Чтобы примерно представить объем работ, нужно сказать, что внутри каждого котла ТЭЦ-3 спрятано 146 километров труб разного диаметра. Это как расстояние от Павлодара до Экибастуза.

    павлодарские ТЭЦ
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    В этом году также заменят «начинку» в 16-метровом осветлителе воды. Корпус из толстого металла пока еще в хорошем состоянии и в замене не нуждается. В следующем году ремонт проведут на соседнем осветлителе.

    павлодарские ТЭЦ
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Как сообщил глава АО «Павлодарэнерго» Олег Щемель, в общем на ремонт двух станций будет потрачено 13,2 миллиарда тенге. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Тогда на ремонт выделили 5,5 миллиарда тенге.

    павлодарские ТЭЦ
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Недавно на ТЭЦ-3 было завершено строительство второй дымовой трубы высотой 180 метров. Часть котлов «перекинут» на нее. До этого более 50 лет станция работала с одной дымовой трубой. Наличие второй трубы позволит проводить ремонты, не останавливая работу электростанции полностью.

    павлодарские ТЭЦ
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Ранее павлодарцам рассказали о ремонте сетей тепло- и электроснабжения. Монополист в рамках своей инвестпрограммы в этом году планирует вложить в модернизацию электросетей около 4 миллиардов тенге.

    павлодарские ТЭЦ
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    По данным областного акимата, на данный момент сети электроснабжения в регионе изношены на 59%, их протяженность превышает 15 тысяч километров.

    павлодарские ТЭЦ
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

     

    Теги:
    Павлодар ТЭЦ Энергетика Акимат Отопление Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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