На 59% изношены сети электроснабжения в Павлодарской области

В отдельных районах Прииртышья процент износа сетей электроснабжения достиг 70%. Часть линий в этом году обновят: в области построят почти 56 километров новых и отремонтируют больше 40 километров старых сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Общая протяженность электросетей в Павлодарской области составляет 17,5 тысячи километров, работают 4 349 подстанций.

Этой зимой из-за сильного ветра в регионе произошло около 500 аварийных отключений. Больше всего отключений зафиксировано в сельской зоне Аксу, Баянаульском, Павлодарском, Актогайском и Иртышском районах. Не всегда восстановить электроснабжение после непогоды удавалось быстро.

— Павлодарская область энергетически самодостаточный регион. Отключение света, даже с учетом шквального ветра, недопустимо. Средний уровень износа сетей электроснабжения — 59,2%, а в некоторых районах он достиг критических объемов и составляет более 70%. Нельзя ждать до последнего, пока инфраструктура полностью выработает свой ресурс. С каждым годом растет энергопотребление. Решение вижу в капитальном комплексном ремонте и замене основного оборудования, кабельных линий и трансформаторных подстанций, как за счет инвестиционных программ энергоснабжающих предприятий, так и за счет средств местного бюджета, — сообщил аким области Асаин Байханов.

На сегодняшний день сети электроснабжения в области изношены на 59,2%. Как сообщили в областном акимате, в 2024 году предусмотрено строительство 55,9 километра новых и реконструкция 41,8 километра существующих сетей, запланирован капитальный ремонт более 140 единиц основного оборудования.

В ближайшее время управление энергетики и ЖКХ проведет ревизию состояния электрических сетей, а также внутридомовых сетей в многоэтажках. В течение двух недель будет подготовлена Дорожная карта по ремонту сетей в городах и районах, определят приоритетные проекты следующего года.

Напомним, осенью 2023 года из-за ураганного ветра в Павлодарской области остались без света 117 населенных пунктов, произошло 246 аварийных отключений электроэнергии. Где-то свет дали спустя всего пару часов, но в некоторых селах работы затянулись — люди сидели без света трое суток. Повреждения были серьезные — оборваны провода, рухнули опоры.

После этого за ослабление контроля во вверенной ему сфере лишился должности прежний руководитель управления ЖКХ Ержан Салханов. Чиновник не владел информацией, и на рабочем совещании не мог ответить, сколько сел остались без света, в каких районах, и какой был характер повреждений.