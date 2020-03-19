13 тонн сухого верблюжьего молока экспортировала Туркестанская область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области растет экспортный потенциал продукции верблюдоводства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В 2018 году в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Китайской Народной Республики и Республикой Казахстан ТОО «GOLDEN CAMEL GROUP LTD» приступило к строительству завода по переработке верблюжьего молока стоимостью 6,9 млрд. тенге. Проект реализован по программе индустриально-инновационного развития. Мощность предприятия - 100 тонн верблюжьего молока в сутки.

Заключив договор с 20 крестьянскими хозяйствами, предприятие через пять пунктов приема молока (в Сузакском, Ордабасинском, Отырарском районах и г. Туркестан), принимает ежедневно 5 тонн верблюжьего молока. Стоимость приема верблюжьего молока составляет 1000 тенге за один литр. В свою очередь, - это вызвало большой интерес у жителей села, которые выразили намерение заняться развитием верблюдоводства.

С этой целью по инициативе акима области Умирзака Шукеева был принят Комплексный план мероприятий по развитию верблюдоводства в Туркестанской области на 2020-2022 годы. В результате уже в этом году в городах Арыс, Кентау и Отырарском, Ордабасинском, Сузакском и Шардаринском районах было закуплено дополнительно 3 962 голов верблюдов. Таким образом, в будущем объем производства молока в регионе достигнет 14 250 тонн, а предприятие сможет увеличить свою мощность на 15%.

Следует подчеркнуть, в рамках программы экономики простых вещей в регионе предусмотрено кредитование под 6% годовых проектов, направленных на развитие отрасли верблюдоводства. Время окупаемости проекта составляет 8-9 месяцев.

Наряду с этим, ТОО «GOLDEN CAMEL GROUP LTD» приступило к реализации проекта по строительству молочного верблюжьего комплекса на 1000 голов. В рамках проекта рассматривается возможность приобретения земельных участков в городе Кентау, Байдибекском, Сузакском и Отрарском районах.

Вместе с тем напомним, по итогам переговоров в Пекине президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин подписали ряд документов. Среди них протокол по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к молочной продукции, экспортируемой из РК в КНР, а также протокол по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к шерстяному сырью, экспортируемому из РК в КНР.

В соответствии с этим, недавно ТОО «GOLDEN CAMEL GROUP LTD» экспортировало 13 тонн готового сухого верблюжьего молока в Китайскую Народную Республику.

В целом, в регионе успешно реализуется Комплексный план мероприятий по развитию верблюдоводства.