13 крупных предприятий планируют перенести за пределы Алматы

В Алматы прошли общественные слушания по вопросу стратегической экологической оценки корректировки Генерального плана города, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе мероприятия житель Жетысуского района поинтересовался будущим предприятий, расположенных внутри города, которые загрязняют воздух и создают неудобства для населения.

Эксперт, доктор PhD, известный казахстанский ученый-биотехнолог Гульнур Жунусова отметила, что в новом Генплане запланирован вынос 13 крупных предприятий за черту города.

Кроме того, переносу подлежат более 400 малых производственных объектов.

— В результате этого освободится около 500 гектаров земли, — сообщила она.

Также во время общественных слушаний жители обратили особое внимание на вопрос обеспечения Алматы питьевой водой в связи с ростом численности населения и интенсивным жилищным строительством.

Руководитель управления энергетики и водоснабжения Нурбахыт Серикбай рассказал о работе, проводимой в данном направлении в рамках долгосрочного плана до 2040 года.

— На сегодняшний день вопрос водоснабжения наиболее актуален в Наурызбайском районе и в некоторых частях Бостандыкского района. Для предотвращения дефицита воды реализуется ряд проектов по строительству новых объектов водозабора, фильтровальных станций, расширению мощностей действующих источников воды и модернизации инженерных сетей, — резюмировал глава управления.

Напомним, в декабре 2025 года в Алматы прошли общественные обсуждения проекта корректировки Генерального плана развития города, документа, определяющего развитие мегаполиса до 2040 года.

Позже в «Алматыгенплане» рассказали, как прошли общественные обсуждения по корректировке генплана города. По итогам встреч зафиксировано более 60 уникальных предложений и замечаний, которые систематизированы по 10 тематическим блокам.