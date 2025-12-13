13 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

78 лет назад (1947) родился СВОИК Петр Владимирович — общественный деятель, председатель президиума Казахстанской ассоциации «Прозрачный тариф».

Фото: facebook.com/svoik

Родился в г. Зеленогорск (РСФСР). Окончил Алма-Атинский энергетический институт (1975); Московский экономический институт, аспирантура по специальности «Инженер-теплотехник», кандидат технических наук (1983).

Трудовая деятельность: рабочий Туюкской геологоразведочной партии (1963-1969); слесарь Алма-Атинских тепловых сетей (1969-1971); техник, инженер, старший инженер Алма-Атинского отделения «Промэнергопроект» (1971-1975); руководитель группы, главный инженер проектов проектного института (1975-1985); заместитель главного инженера, заместитель управляющего управления «Запказэнерго» (1985-1989); директор Уральской ТЭЦ (1989-1990); член, секретарь Комитета Верховного Совета РК по вопросам экономической реформы, бюджета и финансов, сопредседатель группы «Демократический Казахстан» (1990-1993); председатель Государственного комитета РК по антимонопольной политике (1993-1994); председатель Государственного комитета РК по ценовой и антимонопольной политике (1994); сопредседатель общественного движения «Азамат» (1996-1998); заместитель председателя оргкомитета Республиканской ассоциации общественных объединений «Народный фронт Казахстана» (1998-1999); сопредседатель Форума демократических сил Казахстана (1999-2002); член политсовета общественного движения «Демократический выбор Казахстана» (2002-2004); член Центрального совета общественного объединения «За справедливый Казахстан» (2005); член попечительского совета общественного фонда «Гражданский Совет» (2005); председатель Алматинской общественной антимонопольной комиссии (2005-02.2007); член Совета по предотвращению социальных конфликтов по г. Алматы (2008); член Общественного Совета при АО «ЕНПФ».

На занимаемой должности с 2017 года.

60 лет назад (1965) родился КАБУЛЬДИНОВ Зиябек Ермуханович — директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова.

Фото: iie.kz

Родился в Омской области (РСФСР). Окончил Омский государственный университет (1991).

Трудовая деятельность: сотрудник Международного общества «Казақ тілі», Омское отделение (1991-1994); старший преподаватель Казахского института правоведения и международных отношений (1994-1996); старший преподаватель, и. о. начальника кафедры языковой подготовки, начальник факультета очного обучения, заместитель начальника колледжа по учебной работе Павлодарского юридического колледжа МВД (МЮ) РК (1996-2003); заведующий кафедрой древней и средневековой истории Казахстана ПГУ имени С. Торайгырова (2003-2004); завкафедрой истории, советник ректора, проректор по воспитательной работе, завкафедрой Всемирной истории и археологии, декан педагогического факультета ЕНУ имени Л. Н. Гумилева (2004-2011); главный научный сотрудник, профессор кафедры истории Казахстана, директор научно-исследовательского центра «Евразия» ЕНУ (2011-2017).

На занимаемой должности — с июля 2017 года.

57 лет назад (1968) родился РУСТЕМОВ Руслан Рустемович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области.

Фото: senate.parlam.kz

Родился в с. имени Т. Комекбаева Кармакшинского района Кызылординской области. Окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Филолог, учитель казахского языка и литературы» (1994).

Трудовой стаж: заместитель директора учебно-научного комплекса «Филология» Кызылординского педагогического института (1994); занимал ответственные должности в акимате города Кызылорды (1997-2002); заместитель руководителя управления культуры Кызылординской области, заведующий социально-политическим отделом аппарата акима Кызылординской области, руководитель аппарата акима Шиелийского района, руководитель управления внутренней политики, развития языков Кызылординской области, работал заместителем акима города Кызылорды (2002-2014); руководитель управления внутренней политики Кызылординской области, заместителем акима Кызылординской области, акимом Сырдарьинского, Жанакорганского районов (2014-2022).

На занимаемой должности с января 2023 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2017).

51 год назад (1974) родился ТУЛЕНБЕРГЕНОВ Серик Тулювгалиевич — заместитель акима области Абай.

Фото: primeminister.kz

Родился в городе Чарск Семипалатинской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Финансы и кредит» (2002); Казахстанско-Американский свободный университет по специальности «Юриспруденция» (2006); Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности «Государственное и местное управление», магистр экономики и бизнеса (2013).

Трудовая деятельность: бухгалтер ТОО «АРЖ» (1995-1996); контролер-ревизор управления комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан по Семипалатинской области (1997); контролер-ревизор государственных предприятий отделения комитета финансового контроля Министерства Финансов Республики Казахстан по городу Усть-Каменогорску (1997-1998); директор ТОО «Аст-Пром» (2000-2002); директор ТОО «Курмыш ЛТД» (2002-2005); заместитель исполнительного директора АО «Каз-Тюмень» (2005-2006); директор ТОО «Восток Холдинг ЛТД» (2006); специалист отдела железнодорожного, воздушного и водного транспорта управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области (2008); генеральный директор ТОО «Курмыш ЛТД» (2008-2009); главный специалист по привлечению инвестиций Управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области (2009); начальник отдела предпринимательства города Усть-Каменогорска (2009-2010); начальник отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города Усть-Каменогорска (2010); заместитель акима города Риддера (2010-2011); начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области (2011-2012); аким Уланского района Восточно-Казахстанской области (2012-2013); руководитель управления строительства Восточно-Казахстанской области (2013); руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области (2013-2016); и. о. руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» (2016); заместитель акима Актюбинской области (2017-2019); советник председателя правления АО «НУХ» «Байтерек» (2019-2020); советник директора ТОО «Теньши ТrС» (2021-2022); директор ГКП «Теплокоммунэнерго» (2022-2023); руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай (2023-2025).

На занимаемой должности с июня 2025 года.

45 лет назад (1980) родился БЕКТЕНОВ Олжас Абаевич — Премьер-министр Республики Казахстан.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела в управлении юстиции г. Алматы (2002-2006); эксперт юридического отдела канцелярии Премьер-министра РК (2006); работа в администрации Президента РК; заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК; начальник управления государственных закупок г. Астаны (01.2015-07.2015); руководитель управления государственных закупок г. Астаны, руководитель аппарата акима г. Астаны, заведующий секретариатом руководителя администрации Президента РК (2015-2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане (2016-2017); заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики (2017-2018); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2019-2022); председатель Агентства РК по противодействию коррупции (2022-2023); руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (2023-2024).

На занимаемой должности с февраля 2024 года.

Награжден орденами «Айбын» ІІ степени (2014), «Даңқ» ІІ степени (2021)

Также в этот день родились:

101 год назад (1924-2019) родился КАЙДАРОВ Абдуали Туганбаевич — ученый-языковед, тюрковед, доктор филологических наук (1970), академик Академии наук Казахской ССР (1984), заслуженный деятель науки Казахской ССР (1982), заслуженный деятель Казахстана.

Фото: atr.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет, филологический факультет (1951); аспирантуру Национальной академии наук Казахстана (1954).

Трудовая деятельность: старший научный сотрудник сектора востоковедения Национальной академии наук Казахстана (1958-1959); заведующий отделом уйгурской филологии Национальной академии наук Казахстана (1959-1961); заместитель директора Национальной академии наук Казахстана (1961-1978); директор Национальной академии наук Казахстана (1978-1995); профессор кафедры казахского языка Казахского государственного университета (с 1982 года).

Основные направления научной деятельности одного из самых авторитетных филологов, разработавших казахский алфавит на латинице еще в 90-х годах, — лексикология, диалектология и история языка, этнолингвистика, тюркология и алтаистика, языковая политика, проблемы государственного языка и другие.

Награжден: орденами Отечественной войны I ст. (1944), Славы III ст. (1944), двумя орденами Красной звезды (1945), «Дружбы народов» (1984), Отечественной войны II ст. (1985), «Отан» (1996), «Достык» І ст. (2014), «Знак Почета» («Ликат нишани») Турецкой Республики; медалью TWESCO «За бесценный вклад в развитие тюркологии» (2017), многочисленными медалями СССР, Республики Казахстан; почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Лауреат премии Ч. Ч. Валиханова (1971).