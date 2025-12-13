13 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников уголовно-исполнительной системы

13 декабря в Казахстане впервые отмечается День работников уголовно-исполнительной системы (УИС). Новый профессиональный праздник учрежден с целью подчеркнуть важную роль сотрудников, обеспечивающих порядок, безопасность и стабильность в исправительных учреждениях страны. Работа сотрудников УИС редко бывает на виду у широкой общественности, однако ее результаты ощущает каждый гражданин. Дисциплина, ответственность и выдержка — ключевые качества, на которых строится служба. Новый праздник призван привлечь внимание общества к труду сотрудников уголовно-исполнительной системы, ежедневно работающих в условиях повышенной ответственности.

СОБЫТИЯ

В 1991 году в Ашхабаде (Туркмения) состоялась встреча президентов пяти центрально-азиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ее итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию СНГ при условии обеспечения равноправного участия субъектов бывшего Союза и признания всех государств-участников в качестве учредителей.

В 1993 году Республика Казахстан приняла решение о присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства.

В 1995 году в связи с установлением дипломатических отношений Республики Казахстан с Королевством Саудовская Аравия подписан Указ об открытии посольства Республики Казахстан в городе Эр-Рияде.

В 2004 году в Астане на привокзальной площади установлен постамент старейшему в республике паровозу 1922 года выпуска. Старейший из сохранившихся в республике паровозов произведен в Швеции. Более 60 лет, с 1922 по 1982 годы, паровоз эксплуатировался на железных дорогах Казахстана и магистралях других бывших союзных республик, использовался для доставки грузов на прифронтовые участки в годы Второй мировой войны.

В 2007 году в Алматы на фасаде дома, где жил народный писатель Казахстана, академик Национальной академии наук РК Зейнолла Кабдолов (1927-2006), была установлена мемориальная доска.

В 2013 году в Астане состоялась торжественная церемония вручения первой премии «Жас тұлпар». Ее обладателями стали молодые казахстанцы, внесшие значительный вклад в развитие патриотизма, сохранение и приумножение культурных и духовных ценностей казахстанского общества.

В 2013 году в целях поощрения работников издательско-полиграфической отрасли, работников библиотечной системы, писателей, поэтов, а также видных отечественных и зарубежных деятелей культуры, науки и политики, внесших значительный вклад в развитие книжной культуры учреждена медаль «Кітап мәдениетіне қосқан зор үлесі үшін» (За личный вклад в развитие книжной культуры).

Награждение медалью будет проводиться два раза в год: ко Дню печати Республики Казахстан (28 июня) и ко Дню независимости Республики Казахстан (16 декабря).

В 2013 году в Восточном Казахстане у подножия горы Белухи появилась самая высокогорная мечеть «Аль-куддус». Новая мечеть построена на высоте 1760 метров над уровнем моря и является на сегодня уникальным архитектурным творением.

В 2015 году поэт, писатель, видный государственный и общественный деятель Казахстана Олжас Сулейменов был удостоен звания «Человек года тюркского мира», внесший наиболее заметный вклад в его развитие.

В 2016 году в Алматы состоялась торжественная церемония открытия памятной доски на фасаде здания Казахстанско-британского технического университета (Верховного совета) — места принятия Конституционного Закона «О государственной независимости Республики Казахстан».

Именно здесь, в здании бывшего Дома Правительства Казахской ССР, был подписан Конституционный Закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

В 2016 году в Голливуде казахстанский боксер Геннадий Головкин попал в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов.

В сертификате Книги рекордов Гиннесса, которую казахстанец получил на ежегодной конвенции Всемирного боксерского совета (World Boxing Council, WBC), указано, что у Головкина 91,67% нокаутов, которые он осуществил в 36 боях. Всего на счету спортсмена 33 нокаута в период с 6 мая 2006 года по 10 сентября 2016 года.

В 2018 году в Алматы представили первый том сборника документов «Казахи во Второй Мировой войне: документы из зарубежных архивов». Первый том сборника документов представляет собой результаты, полученные в ходе комплексного научного исследования, посвященного участию казахов во Второй мировой войне в Европейских странах. Сборник составлен на основе документальных материалов, выявленных в 15 зарубежных архивах, библиотеках и музеях Великобритании, Франции, Норвегии, России и Финляндии. В первый том также вошли документы из личных архивов непосредственных участников событий. Большинство документов и материалов опубликовано впервые.

В 2019 году в здании Международного финансового центра «Астана», состоялась торжественная церемония открытия штаб-квартиры Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ).

В состав организации входят 34 государства исламского мира и ее деятельность направлена на мобилизацию усилий мусульманского мира в сфере развития сельского хозяйства и продовольственного потенциала.

В 2019 году два мировых рекорда в Rolling Thunder и Excalibur установил на Чемпионате мира в Москве павлодарский спортсмен Николай Карпенко.

Николай Карпенко представлял Казахстан в весовой категории 90 кг. В дисциплине Excalibur он поднял снаряд весом 125 кг, в Rolling Thunder — 87 кг.

В 2021 году в токийском Toyo Bunko, одной из крупнейших библиотек и музеев Японии, открылась фотовыставка, в рамках которой посольством в фонд библиотеки была передана подборка книг на английском языке об истории и природе Казахстана, книга работ казахского ученого и востоковеда Шокана Уалиханова, сборник поэзии казахских поэтов, а также книга с произведениями казахского просветителя и поэта Абая на японском языке.

Toyo Bunko является крупнейшим центром азиатских исследований в Японии и одним из пяти крупнейших в мире. В настоящее время в библиотеке хранится более 100 книг об истории Казахстана.

В 2021 году в Военно-историческом музее Вооруженных сил столицы состоялась торжественная передача в фонд музея шлема, принадлежавшего Богенбай-батыру. Он хранился у потомка прославленного батыра в седьмом поколении, жителя села Малтабар Ерейментауского района Акмолинской области Жабая Кенжалина.

Батыр Канжыгалы Богенбай (1680-1778) — великий казахский полководец, главнокомандующий армиями трех жузов. Всю свою жизнь он боролся за независимость казахского народа, демонстрировал храбрость в битвах с джунгарами.

В 2021 году в Караганде Октябрьский район переименовали в честь Алихана Бокейхана, человека, который ратовал за единство Казахстана, за его будущее.

Район был образован в 1938 году в северной части города. До 1961 года носил название Сталинский. Затем был переименован в Октябрьский. Его площадь равна 22,4 тысячи га. Численность населения — 227 тысяч человек. В состав входят Майкудук, Пришахтинск, Сортировка.

В 2024 году запущен новый поезд, соединяющий столицу с курортом Боровое. Маршрут, рассчитанный на 574 пассажира, доставит до курортной зоны за 2 часа 26 минут без остановок. Стоимость билетов колеблется от 2500 до 2700 тенге. Вагоны поезда произведены в Казахстане (ЗИКСТО), оснащены кондиционерами, зарядными устройствами для телефонов и оборудованы для размещения пассажиров с ограниченными возможностями.

В 2024 году в Алматы прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию Союза Писателей Казахстана. В нем приняли участие Государственный советник РК Ерлан Карин, министр культуры и информации Аида Балаева, генеральный секретарь Международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Евразийского союза писателей Уфук Тузман. Государственный советник Ерлан Карин зачитал поздравительное письмо Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по случаю 90-летия Союза. «