13 человек с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии в Алматы
Глава УОЗ также отметил, что за минувшие сутки выздоровели 143 пациента.
«За последние две недели мы отмечаем резкий рост количества регистрации. В день выявлялось до 400 случаев. На сегодня заболеваемость имеет тенденцию к спаду и составил 297 случаев. Имеет тенденцию к спаду также и госпитализация. За вчерашний день было госпитализировано 88 больных», - сказал Нариман Табынбаев.
По его словам, на сегодня в городе имеется 7 011 инфекционных коек, в том числе 250 реанимационных мест. Все объекты на 100% обеспечены медицинским кислородом. В 6 стационарах построены кислородно-газификационные станции, готовится к эксплуатацию еще 12 станций.
Таким образом, проведено полное обеспечение кислородным оборудованием отделений интенсивной терапии и реанимации инфекционных стационаров 1 уровня. На консервации, для лечения пациентов лёгкой степени тяжести, находится переоборудованный спортивный комплекс «Халык Арена», вместимостью до 1 000 пациентов.