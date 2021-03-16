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    12:08, 16 Март 2021 | GMT +6

    13 человек с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы зарегистрировано 297 новых случаев коронавируса. На стационарном лечении находятся 1 239 человек, из них 64 ребенка. 13 взрослых пациентов в крайне тяжелом состоянии, 131 - в тяжелом, 1 095 - в средней степени тяжести. Об этом в ходе онлайн-брифинга в РСК сообщил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава УОЗ также отметил, что за минувшие сутки выздоровели 143 пациента.

    «За последние две недели мы отмечаем резкий рост количества регистрации. В день выявлялось до 400 случаев. На сегодня заболеваемость имеет тенденцию к спаду и составил 297 случаев. Имеет тенденцию к спаду также и госпитализация. За вчерашний день было госпитализировано 88 больных», - сказал Нариман Табынбаев.

    По его словам, на сегодня в городе имеется 7 011 инфекционных коек, в том числе 250 реанимационных мест. Все объекты на 100% обеспечены медицинским кислородом. В 6 стационарах построены кислородно-газификационные станции, готовится к эксплуатацию еще 12 станций.

    Таким образом, проведено полное обеспечение кислородным оборудованием отделений интенсивной терапии и реанимации инфекционных стационаров 1 уровня. На консервации, для лечения пациентов лёгкой степени тяжести, находится переоборудованный спортивный комплекс «Халык Арена», вместимостью до 1 000 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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