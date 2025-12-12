127 учителей Казахстана бросили вызов шахматной доске в Астане

Соревнование проходило в Астане на базе школы-лицея № 79 при поддержке Казахстанской федерации шахмат. Призовой фонд турнира составил 2 млн тенге.

Руководитель отдела по работе со школами Федерации шахмат Казахстана Айжан Рысмамбетова отметила, что турнир проводился впервые и стал частью развития шахматного образования.

Фото: Kazinform

Участвовали учителя, которые ведут уроки шахмат в начальных классах. Предусмотрено 10 основных призов и отдельные награды лучшим педагогам в каждом регионе.

— Интерес к шахматам ежегодно растет. Планы внедрения предмета уже перевыполнены, — добавила Рысмамбетова.

Участница шахматного турнира Зияткер ұстаз учитель начальных классов школы № 13 Астаны Светлана Пугач рассказала о проекте. Для нее турнир «Зияткре ұстаз» стал новым профессиональным этапом.

Фото: Kazinform

— Я играла в шахматы много лет назад, для себя. В этом году прошла курсы Федерации шахмат и теперь веду предмет у вторых классов. Дети заинтересованы — они ждут урок, хотят играть, а дома это ещё и объединяет семью, — поделилась С. Пугач.

По ее словам, участие в турнире мотивирует педагогов.

— Мне как начинающей важно почувствовать свой уровень. Даже сертификат — уже стимул, а призы дают дополнительную мотивацию, — отметила участница турнира.

Шахматный турнир среди учителей стал также площадкой для обмена опытом. Педагоги отметили, что шахматы помогают детям развивать усидчивость, внимание и интерес к учебному процессу.

Фото: Kazinform

Директор школы-лицея № 79 Канат Байсалбаев подчеркнул, что турнир такого масштаба проводится впервые.

— При поддержке Федерации шахмат мы предоставили площадку для проведения турнира. Учебный процесс продолжается в штатном режиме. У нас шахматы внедрены с 2024 года, учителя прошли обучение, дети с удовольствием играют и на уроках, и на переменах. В прошлом году мы проводили турнир среди родителей — это вдохновляет детей, когда они видят, что мамы и папы играют, берут пример. Личный пример родителей мотивирует и укрепляет интерес детей к шахматам, — сказал он.

Соревнование состояло из 9 туров и проходило весь день.

Победителями стали:

1 место — Гульбаршын Кенжегалиева из г. Атырау, представляющая Нуржаускую общую среднюю школу

2 место — Айгерим Жумадилова из г. Шымкент — школа-гимназия № 25

3 место — Жулдыз Есенбаева, г. Алматы, школа-гимназия № 185

