РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:52, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    126 тысяч казахстанцев работают за рубежом

    В настоящее время за пределами страны трудятся 126 тысяч граждан Казахстана. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    петиции
    Фото: Виктор Федюнин / агентство Kazinform

    — Всего по данным Министерства иностранных дел, за рубежом работают 126 тысяч наших граждан. Из них 102 тысячи — в Российской Федерации, 15 тысяч — в Южной Корее, около 2 тысяч — в Великобритании и странах Европейского Союза, — рассказал Аскарбек Ертаев на брифинге в Сенате.

    По словам вице-министра, Казахстан планирует расширить сотрудничество с другими государствами в сфере официального трудоустройства. Он добавил, что в планах заключить соглашение со странами Европы и Южной Кореей.

    — Вопрос в другом. Не со всеми странами мы имеем такие соглашения. Например, со странами Евросоюза у нас в планах заключить. В 34-м пункте концепции миграционной политики четко прописаны мероприятия, направленные на охват всех стран, куда казахстанцы чаще всего выезжают для трудоустройства, — добавил первый вице-министр.

    Отметим, теперь казахстанцы смогут официально трудоустроиться в Катаре. Сенат одобрил Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар».


    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Казахстанцы Трудоустройство
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают