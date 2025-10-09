126 тысяч казахстанцев работают за рубежом

— Всего по данным Министерства иностранных дел, за рубежом работают 126 тысяч наших граждан. Из них 102 тысячи — в Российской Федерации, 15 тысяч — в Южной Корее, около 2 тысяч — в Великобритании и странах Европейского Союза, — рассказал Аскарбек Ертаев на брифинге в Сенате.

По словам вице-министра, Казахстан планирует расширить сотрудничество с другими государствами в сфере официального трудоустройства. Он добавил, что в планах заключить соглашение со странами Европы и Южной Кореей.

— Вопрос в другом. Не со всеми странами мы имеем такие соглашения. Например, со странами Евросоюза у нас в планах заключить. В 34-м пункте концепции миграционной политики четко прописаны мероприятия, направленные на охват всех стран, куда казахстанцы чаще всего выезжают для трудоустройства, — добавил первый вице-министр.

Отметим, теперь казахстанцы смогут официально трудоустроиться в Катаре. Сенат одобрил Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар».





