12500 рабочих мест будет создано в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Шардаринский район. Глава региона ознакомился с рядом проектов. Один из них – орошение Жаушыкумской долины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Во время встречи с крестьянами он отметил, что в области особое внимание уделяют увеличению площади орошаемых земель. Глава региона ознакомился с проектом реконструкции водораспределительной и насосной станции на площади более 12 тысяч га в Жаушыкумской долине.

В результате ввода орошаемых земель, засеяв 2,5 тысяч га овощами, около 2 тысяч га картофелем, свыше 3 тысяч га бахчевыми культурами, более 1 тысячи га кукурузой, свыше 3 тысяч га люцерной можно будет ежегодно​ выращивать 523 тысяч тонн продовольственной и кормовой продукции на сумму 11 млрд тенге. Кроме того, будет создано 12500 постоянных рабочих мест. Данный проект в настоящее время требует поддержки со стороны министерства.

«Через государственные программы растет потенциал сельского региона. Поскольку Туркестанская область является аграрным регионом, и будущее сельского хозяйства напрямую зависит от качества и плодородия земель, нам важно решить эту проблему», - подчеркнул Умирзак Шукеев.

В ходе встречи с главой области местные аграрии рассказали, что уже засеяли посевные площади семенами​ арбуза и болгарского перца, которые созревают в течение двух месяцев. Крестьяне отметили, что зарабатывают до 1,5 млн тенге с одного гектара. Также в последние годы в районе активно занимаются выращиванием риса.

Вместе с тем, Умирзак Естаевич посетил школу-лицей «Шардара», которая была основана более 40 лет назад. Образовательное учреждение, расположенное на площади около 6 тысяч кв метров, нуждается в капитальном ремонте. Для этого необходимо более 350 млн тенге. В настоящее время в школе обучается более 1500 детей. Осмотрев здание, глава региона пообещал решить этот вопрос положительно.

В тоже время, Умирзак Шукеев ознакомился со строительством пристройки к районной поликлинике на 150 посещений в смену со станцией скорой помощи в городе Шардара. Сметная стоимость строительства, финансируемая из областного бюджета, составляет более 1 млрд 715 млн тенге. Глава региона поручил ответственным лицам ускорить работу.

Также акиму области также доложили о ходе строительства внутриквартальных газовых сетей в микрорайонах Абай, Кызылжар в городе Шардара. Сметная стоимость проекта - более 767 млн тенге. Из республиканского бюджета в этом году было выделено 300 млн тенге. Согласно проекту, природным газом будет охвачено около 8 тысяч жителей микрорайонов.