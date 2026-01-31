€12,4 млрд за сезон: опубликован рейтинг самых богатых футбольных клубов мира

Deloitte Football Money League опубликовал ежегодный рейтинг футбольных клубов по объему доходов от их деятельности. Список составляет аудиторская компания Deloitte по итогам завершившегося сезона.



В этом году позицию самого прибыльного футбольного клуба занимает испанский «Реал Мадрид», сохраняя лидерство второй сезон подряд. В сезоне 2024–2025 годов клуб заработал почти 1,2 млрд евро. Большую часть дохода принесла его коммерческая деятельность – 594 млн евро за счет продаж атрибутики и других товаров, а также новые спонсорскиее контракты.

При этом выручка «Реала» от матчей упала на 6% из-за снижения продаж абонементов и составила 233 млн евро. Тем не менее это считается вторым по величине показателем за всю историю.

Вторую строчку занял другой испанский клуб – «Барселона» с доходом в 975 млн евро. Клуб вернулся в топ рейтинга впервые с сезона 2019-2020. Годовая выручка «Барселоны» выросла на 27% – в основном за счет запуска персональных лицензий на места (Personal Seat Licences), которые принесли около 70 млн евро даже в период реконструкции стадиона «Камп Ноу».

Мюнхенская «Бавария» поднялась на третье место рейтинга с доходом 861 млн евро. Прибыль клубу обеспечили увеличившиеся доходы от телетрансляций, особенно когда «Бавария» участвовала в расширенном Клубном чемпионате мира ФИФА.

Четвертым стал французский клуб «Пари Сен-Жермен» с выручкой 837 млн евро. Доходы выросли за счет победы команды в Лиге чемпионов УЕФА и успешные коммерческие контракты с мировыми брендами.

Аналитики Deloitte уже третий год подряд отмечают, что основные деньги командам приносят спонсоры, реклама и продажа атрибутики. К примеру, футбольные клубы все чаще используют стадионы не только для матчей, а преобразуют их в отели, рестораны и зоны развлечений. В среднем такая коммерческая деятельность приносит около 265 млн евро на клуб, а суммарно рынку 5 млрд евро.

Доходы от телетрансляций выросли на 10% и обеспечили 38% общей выручки клубов. При этом команды из нижней части рейтинга (с 11-го по 20-е места) по-прежнему в большей степени зависят от телевизионных контрактов.

Рост доходов во многом обеспечили международные турниры – прежде всего Клубный чемпионат мира ФИФА и соревнования УЕФА.

В то же время из-за замедления роста телевизионных рынков в Европе клубы все чаще переориентируются на развитие брендов, коммерческих проектов и инфраструктуры как основу будущих доходов.

Ранее сообщалось, что алматинский клуб «Кайрат», впервые выступая на общем этапе Лиги чемпионов, заработал 19,32 млн евро (11,65 млрд тенге). По итогам сезона сумма увеличится за счёт выплат от продажи телевизионных и маркетинговых прав.

