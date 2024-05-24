123,8 млн тенге компенсаций выплатили кульсаринцам за погибший скот
123,8 млн тенге компенсаций выплатили в Кульсары за погибший скот. Отдел предпринимательства и сельского хозяйства полностью обработал 101 заявление жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.
Как рассказал руководитель крестьянского хозяйства «Карагай» Айтуар Мырзагалиев, расположенного в Косшагылском сельском округе, во время паводка у него утонули две лошади. С заявлением он обратился в отдел предпринимательства и сельского хозяйства.
⁃ К нам приехала оценочная комиссия, изучила все документы. Через некоторое время нам сообщили результаты оценки ущерба. Мы дали согласие и получили денежные средства на счет, — рассказал Айтуар Мырзагалиев.
В крестьянском хозяйстве ИП «Еркинкалиева» во время паводка утонули две коровы и четыре барана. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн тенге.
⁃ После обращения в отдел предпринимательства и сельского хозяйства, нам полностью возместили сумму ущерба за потерянный во время паводка скот, — рассказала руководитель крестьянского хозяйства Аида Еркинкалиева.
По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Жылыойского района Нуртаса Куатбаева, сегодня на счета перечислено в общей сложности 123,8 млн тенге.
⁃ Прием заявлений продолжается, в течение 15 рабочих дней специальная комиссия рассмотрит все документы, если все будет в порядке, сумма ущерба будет перечислена на личные счет пострадавшего, по ранее принятым заявлениям ущерб возмещен полностью, — рассказал Нуртас Куатбаев.
Напомним, что при паводках в Кульсары пострадало 876 голов мелкого и крупного рогатого скота. В том числе: 93 головы крупного рогатого скота, 697 голов мелкого рогатого скота, 55 голов лошадей, 31 голова верблюда, 532 птицы, на сегодня все заявления оплачены полностью.
Также сообщалось, что 356 казахстанских семей, пострадавших от паводков, получили новое жилье.
Свыше тысячи кульсаринцев обратились в единый контакт-центр 109 по вопросам компенсаций.
По словам руководителя службы единого контакт-центра 109 Акмарал Батырхановой основные вопросы жителей Кульсары касались сроков подготовки итогов оценки, даты получения компенсаций.
С начала объявления режима ЧС в Атырауской области, в службу 109 поступило более 6000 звонков. В основном жители обращались в горячую линию по вопросам уровня воды, качества питьевой воды, строительства дамбы и с целью выяснения распространенной фейковой информации. С начала объявления режима чрезвычайной ситуации в области «горячая линия» 109 работает круглосуточно в усиленном режиме.