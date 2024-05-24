123,8 млн тенге компенсаций выплатили кульсаринцам за погибший скот

123,8 млн тенге компенсаций выплатили в Кульсары за погибший скот. Отдел предпринимательства и сельского хозяйства полностью обработал 101 заявление жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

Как рассказал руководитель крестьянского хозяйства «Карагай» Айтуар Мырзагалиев, расположенного в Косшагылском сельском округе, во время паводка у него утонули две лошади. С заявлением он обратился в отдел предпринимательства и сельского хозяйства.

⁃ К нам приехала оценочная комиссия, изучила все документы. Через некоторое время нам сообщили результаты оценки ущерба. Мы дали согласие и получили денежные средства на счет, — рассказал Айтуар Мырзагалиев.

В крестьянском хозяйстве ИП «Еркинкалиева» во время паводка утонули две коровы и четыре барана. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн тенге.

⁃ После обращения в отдел предпринимательства и сельского хозяйства, нам полностью возместили сумму ущерба за потерянный во время паводка скот, — рассказала руководитель крестьянского хозяйства Аида Еркинкалиева.

По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Жылыойского района Нуртаса Куатбаева, сегодня на счета перечислено в общей сложности 123,8 млн тенге.

⁃ Прием заявлений продолжается, в течение 15 рабочих дней специальная комиссия рассмотрит все документы, если все будет в порядке, сумма ущерба будет перечислена на личные счет пострадавшего, по ранее принятым заявлениям ущерб возмещен полностью, — рассказал Нуртас Куатбаев.

Напомним, что при паводках в Кульсары пострадало 876 голов мелкого и крупного рогатого скота. В том числе: ⁠93 головы крупного рогатого скота, ⁠697 голов мелкого рогатого скота, ⁠55 голов лошадей, 31 голова верблюда, 532 птицы, на сегодня все заявления оплачены полностью.

Также сообщалось, что 356 казахстанских семей, пострадавших от паводков, получили новое жилье.

Свыше тысячи кульсаринцев обратились в единый контакт-центр 109 по вопросам компенсаций.

По словам руководителя службы единого контакт-центра 109 Акмарал Батырхановой основные вопросы жителей Кульсары касались сроков подготовки итогов оценки, даты получения компенсаций.

С начала объявления режима ЧС в Атырауской области, в службу 109 поступило более 6000 звонков. В основном жители обращались в горячую линию по вопросам уровня воды, качества питьевой воды, строительства дамбы и с целью выяснения распространенной фейковой информации. С начала объявления режима чрезвычайной ситуации в области «горячая линия» 109 работает круглосуточно в усиленном режиме.