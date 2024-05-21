В Кульсары в результате наводнения погибло 876 животных и 532 птицы

Как сообщили в оперативном штабе Атырауской области, в связи с гибелью животных и птиц во время паводка в отдел предпринимательства и сельского хозяйства Жылыойского района поступило 101 обращение от жителей Кульсары, передает корреспондент агентства kazinform.

- В Жылыойском районе во время паводка погибло 876 голов мелкого и крупного рогатого скота.Из них 93 голов крупного рогатого скота, 697 овец и коз, 55 лошадей, 31 верблюда и 532 птицы. В связи с этим вчера, с 20 мая, 23 жителям выплачена компенсация на общую сумму 25,6 млн тенге за погибший скот. Еще 78 жителям денежная компенсация будет выплачена до конца мая. Общая сумма выплат составит 93,5 млн тенге, - сказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Жылыойского района Нуртас Куатбаев.