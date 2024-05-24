Паводки в Казахстане: 356 семей получили новое жилье

Правительство Казахстана сообщило о работе по компенсации ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков, передает агентство Kazinform.

На сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 29 625 семей на общую сумму более 10,7 млрд тенге, при этом поступило всего 30 912 заявок. Эта работа полностью завершена в Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях, а также в областях Абай и Улытау. В Атырауской и Северо-Казахстанской областях работа продолжается.

В пострадавших регионах завершена оценка ущерба по 8 863 объектам.

356 семей получили новые дома и квартиры, ведется строительство 1 472 домов. Более 5,2 млрд тенге выделено на ремонт 1 389 домов. 3 804 семьи получили компенсацию за материальный ущерб на общую сумму 657 млн тенге.

Объем выплат за погибший скот достиг 1,6 млрд тенге.

Работа по возмещению ущерба продолжается и находится под контролем.