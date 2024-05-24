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    08:45, 24 Май 2024 | GMT +6

    Паводки в Казахстане: 356 семей получили новое жилье

    Паводки в Казахстане: 356 семей получили новое жилье
    Фото: акимат Актюбинской области

    Правительство Казахстана сообщило о работе по компенсации ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков, передает агентство Kazinform.

    На сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 29 625 семей на общую сумму более 10,7 млрд тенге, при этом поступило всего 30 912 заявок. Эта работа полностью завершена в Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях, а также в областях Абай и Улытау. В Атырауской и Северо-Казахстанской областях работа продолжается.

    В пострадавших регионах завершена оценка ущерба по 8 863 объектам.

    356 семей получили новые дома и квартиры, ведется строительство 1 472 домов. Более 5,2 млрд тенге выделено на ремонт 1 389 домов. 3 804 семьи получили компенсацию за материальный ущерб на общую сумму 657 млн тенге.

    Объем выплат за погибший скот достиг 1,6 млрд тенге.

    Работа по возмещению ущерба продолжается и находится под контролем.

    Теги:
    Правительство РК Компенсация Паводки в Казахстане Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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