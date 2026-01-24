РУ
    122-летнему вокзалу Туркестана проведут научную реставрацию

    Один из исторических объектов священного города, железнодорожный вокзал, сегодня находится в изношенном состоянии. В 2000 году в здании был проведен капитальный ремонт, с тех пор не обновлялись двери и окна, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

    Железнодорожному вокзалу Туркестана, который обслуживает пассажиров с 1904 года, будет проведена научная реставрация. Работы по обновлению планируется начать в следующем месяце.

    Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

    По словам начальника вокзала Марата Мирзакулова, в ходе работ, проведенных в 2022 году, были заменены только внутренние напольные покрытия и брусчатка перронов.

    Предстоящая реставрация будет осуществляться за счет средств национальной компании «Қазақстан темір жолы». Реализацией проекта займется учреждение РГП «Казреставрация».

    Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

    — Железнодорожный вокзал Туркестана — не просто транспортный объект, а исторический памятник города. В соответствии с научно-проектной документацией исторический и архитектурно-художественный облик вокзала, который долгие годы не подвергался реставрации, будет восстановлен в первоначальном виде. Работы будут проводиться без нарушения движения пассажиров и с соблюдением всех требований безопасности, — сообщил генеральный директор «Казреставрация» Олжас Шариязданов.

    Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

    В настоящее время через вокзал с более чем 120-летней историей курсируют поезда по 17 межрегиональным и 3 международным направлениям.

    Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

    Напомним, ранее сообщалось, что реконструкция новой части вокзала Астана-1 завершится до конца октября.

    Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform
