122-летнему вокзалу Туркестана проведут научную реставрацию

Железнодорожному вокзалу Туркестана, который обслуживает пассажиров с 1904 года, будет проведена научная реставрация. Работы по обновлению планируется начать в следующем месяце.

Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

По словам начальника вокзала Марата Мирзакулова, в ходе работ, проведенных в 2022 году, были заменены только внутренние напольные покрытия и брусчатка перронов.

Предстоящая реставрация будет осуществляться за счет средств национальной компании «Қазақстан темір жолы». Реализацией проекта займется учреждение РГП «Казреставрация».

— Железнодорожный вокзал Туркестана — не просто транспортный объект, а исторический памятник города. В соответствии с научно-проектной документацией исторический и архитектурно-художественный облик вокзала, который долгие годы не подвергался реставрации, будет восстановлен в первоначальном виде. Работы будут проводиться без нарушения движения пассажиров и с соблюдением всех требований безопасности, — сообщил генеральный директор «Казреставрация» Олжас Шариязданов.

В настоящее время через вокзал с более чем 120-летней историей курсируют поезда по 17 межрегиональным и 3 международным направлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что реконструкция новой части вокзала Астана-1 завершится до конца октября.