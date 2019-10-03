121 км дорог построят в этом году в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание, на котором были рассмотрены темпы ремонта и строительства дорог, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат города.
По данным управления городской мобильности, в этом году будет построено в четыре раза больше дорог, чем за предыдущие три года. Основная часть новых дорог впервые появится в новом Алматы.
В 13 микрорайонах Алатауского и одном Турксибского районов будет построен 121 км дорог на 469 улицах. Здесь проживают более 143,5 тысячи жителей. Это коснется микрорайонов Саялы, Алгабас-АЗТМ, Акбулак, Улжан-2, Карасу, Кок-Кайнар, Айгерим-1, Айгерим-2, Шанырак-1, Улжан-1, Трудовик, Дархан-Байбесик, Шанырак-2 и Жас Канат.
В результате общая протяженность дорог Алматы увеличится на 4%.
Кроме того, завершены дорожно-ремонтные работы на 149 улицах протяженностью 139 км. Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии повысится до 75%.
Завершена реконструкция проспекта Суюнбая, на участке от улицы Шолохова до улицы Б. Хмельницкого. Здесь построен съезд с поворотом налево с улицы Шолохова протяженностью — 1,1 км.
Выполнена укладка дорожного покрытия проезжей части, устройство левоповоротного съезда, тротуаров, арыков, установка освещения, перенос инженерных сетей и озеленение. Дорожно-ремонтные работы завершены в полном объеме.
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