120,1 млрд тенге выделено на обновление сельхозтехники в Казахстане

АО «КазАгроҚаржы» реализует программу «Льготный лизинг» по передаче отечественной сельхозтехники на льготных условиях.

— В 2024 году по программе профинансировано 3 870 заявок на сумму 120,1 млрд тенге, приобретено 4 320 единиц техники. Парк сельхозтехники обновлен на 5,5%. На сегодня подано 3 639 заявок на 138,3 млрд тенге, заключено 2 674 договора финансового лизинга на 93,8 млрд тенге, — сообщил Олжас Бектенов в ответе на депзапрос.

Также по его данным, дополнительно работает механизм инвестиционного субсидирования, покрывающий до 25–30% стоимости сельхозтехники, приобретенной за счет бюджета.

В рамках проекта «Ауыл аманаты» сельхозкооперативы могут получать технику на лизинг сроком до 5 лет стоимостью до 8 тыс. МРП.

Ранее сообщалось, что более 57 тысяч казахстанцев воспользовались программой добровольного переселения.