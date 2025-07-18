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    10:40, 18 Июль 2025 | GMT +5

    120,1 млрд тенге выделено на обновление сельхозтехники в Казахстане

    В стране реализуются меры государственной поддержки, включая субсидирование, льготное кредитование и налоговое стимулирование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство намерено увеличить субсидии на сельхозтехнику, произведенную в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    АО «КазАгроҚаржы» реализует программу «Льготный лизинг» по передаче отечественной сельхозтехники на льготных условиях.

    — В 2024 году по программе профинансировано 3 870 заявок на сумму 120,1 млрд тенге, приобретено 4 320 единиц техники. Парк сельхозтехники обновлен на 5,5%. На сегодня подано 3 639 заявок на 138,3 млрд тенге, заключено 2 674 договора финансового лизинга на 93,8 млрд тенге, — сообщил Олжас Бектенов в ответе на депзапрос.

    Также по его данным, дополнительно работает механизм инвестиционного субсидирования, покрывающий до 25–30% стоимости сельхозтехники, приобретенной за счет бюджета.

    В рамках проекта «Ауыл аманаты» сельхозкооперативы могут получать технику на лизинг сроком до 5 лет стоимостью до 8 тыс. МРП.

    Ранее сообщалось, что более 57 тысяч казахстанцев воспользовались программой добровольного переселения.

    Теги:
    Сельское хозяйство Депзапрос Лизинг Олжас Бектенов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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