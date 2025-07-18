РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:03, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Свыше 57 тысяч казахстанцев воспользовались программой добровольного переселения

    Переселение в регионы с дефицитом рабочей силы осуществляется на основе Правил добровольного переселения, направленных на повышение трудовой мобильности, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    переселение
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В соответствии с Правилами, добровольно переселившимся гражданам предоставляется государственная поддержка в виде материальной помощи, служебного жилья или комнат в общежитиях, профессионального обучения и содействия в трудоустройстве.

    — В 2016–2024 годах мерами господдержки воспользовались 57 тыс. добровольных переселенцев. Им было выплачено 9,2 млрд тенге в виде субсидий на переезд, около 7 млрд тенге — на аренду жилья, выдано экономических мобильных сертификатов на сумму 9,6 млрд тенге для приобретения жилья, — сообщил Олжас Бектенов в ответе на депзапрос.

    Вопросы поддержки добровольного переселения рассматриваются региональными комиссиями по вопросам занятости, координирующими реализацию планов развития регионов, карт занятости и мер соцподдержки.

    Ранее мы писали, что более 2 тысяч человек переселились в трудодефицитные регионы Казахстана. 

    Теги:
    Работа Жилье Переселение
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают