Свыше 57 тысяч казахстанцев воспользовались программой добровольного переселения

В соответствии с Правилами, добровольно переселившимся гражданам предоставляется государственная поддержка в виде материальной помощи, служебного жилья или комнат в общежитиях, профессионального обучения и содействия в трудоустройстве.

— В 2016–2024 годах мерами господдержки воспользовались 57 тыс. добровольных переселенцев. Им было выплачено 9,2 млрд тенге в виде субсидий на переезд, около 7 млрд тенге — на аренду жилья, выдано экономических мобильных сертификатов на сумму 9,6 млрд тенге для приобретения жилья, — сообщил Олжас Бектенов в ответе на депзапрос.

Вопросы поддержки добровольного переселения рассматриваются региональными комиссиями по вопросам занятости, координирующими реализацию планов развития регионов, карт занятости и мер соцподдержки.

Ранее мы писали, что более 2 тысяч человек переселились в трудодефицитные регионы Казахстана.