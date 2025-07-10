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    09:56, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Более 2 тысяч человек переселились в трудодефицитные регионы Казахстана

    По данным на 1 июля 2025 года в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 2 202 человека, в том числе 1 091 кандас и 1 111 переселенцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда.

    Более 2 тысяч человек переселились в трудодефицитные регионы Казахстана
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения

    Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки. До конца текущего года планируется переселить 9 653 человека.

    В разрезе регионов расселения переселено в Павлодарскую область — 672 чел., Северо-Казахстанскую область — 532 чел., Костанайскую область — 330 чел., Акмолинскую область — 215 чел., Восточно-Казахстанскую область — 214 чел., область Абай — 145 чел., Атыраускую область — 90 чел., область Улытау — 4 чел.

    В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Узбекистана — 396 чел., Монголии — 310 чел., КНР — 286 чел., России — 52 чел., других стран — 47 чел.

    Из числа прибывших 790 чел. трудоспособного возраста, на постоянные рабочие места трудоустроено 374 чел., заняты предпринимательской деятельностью — 10 человек.

    Переселенцы и кандасы были трудоустроены сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности и др.

    Одним из успешных примеров переселения является Тамара Айнаддинова, которая отмечает положительные изменения в ее жизни.

    — Я переехала из Жамбылской области в село Келлеровка Тайыншинского района еще в 2022 году. После включения в региональную квоту по переселению получила государственную поддержку в виде материальной помощи на переезд, а также субсидии на возмещение расходов по найму жилья и коммунальных услуг, — рассказала она.

    Тамара Айнаддинова окончила Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева по специальности учитель химии. По прибытию на новое место жительства она была трудоустроена по своей специальности в Келлеровскую среднюю школу имени Героя Советского Союза И. М. Бережного. На данный момент находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

    — Я очень рада, что решились на переезд, что есть такая программа от государства, которая помогает переселенцам в поиске работы, оказывает первоначальную материальную помощь. Здесь я создала семью, — поделилась женщина.

    Напомним, в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

    — субсидия на переезд — единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

    — ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

    — направление на краткосрочное профессиональное обучение;

    — содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;

    — выдача сертификатов экономической мобильности.

    Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.

    О том, как в СКО живут кандасы из Ирана и Китая, прибывшие из трудоизбыточных регионов страны, можно прочитать здесь.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Рабочие профессии Казахстан Работа Кандасы Переселение Трудоустройство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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