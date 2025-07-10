Более 2 тысяч человек переселились в трудодефицитные регионы Казахстана
По данным на 1 июля 2025 года в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 2 202 человека, в том числе 1 091 кандас и 1 111 переселенцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда.
Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки. До конца текущего года планируется переселить 9 653 человека.
В разрезе регионов расселения переселено в Павлодарскую область — 672 чел., Северо-Казахстанскую область — 532 чел., Костанайскую область — 330 чел., Акмолинскую область — 215 чел., Восточно-Казахстанскую область — 214 чел., область Абай — 145 чел., Атыраускую область — 90 чел., область Улытау — 4 чел.
В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Узбекистана — 396 чел., Монголии — 310 чел., КНР — 286 чел., России — 52 чел., других стран — 47 чел.
Из числа прибывших 790 чел. трудоспособного возраста, на постоянные рабочие места трудоустроено 374 чел., заняты предпринимательской деятельностью — 10 человек.
Переселенцы и кандасы были трудоустроены сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности и др.
Одним из успешных примеров переселения является Тамара Айнаддинова, которая отмечает положительные изменения в ее жизни.
— Я переехала из Жамбылской области в село Келлеровка Тайыншинского района еще в 2022 году. После включения в региональную квоту по переселению получила государственную поддержку в виде материальной помощи на переезд, а также субсидии на возмещение расходов по найму жилья и коммунальных услуг, — рассказала она.
Тамара Айнаддинова окончила Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева по специальности учитель химии. По прибытию на новое место жительства она была трудоустроена по своей специальности в Келлеровскую среднюю школу имени Героя Советского Союза И. М. Бережного. На данный момент находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.
— Я очень рада, что решились на переезд, что есть такая программа от государства, которая помогает переселенцам в поиске работы, оказывает первоначальную материальную помощь. Здесь я создала семью, — поделилась женщина.
Напомним, в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:
— субсидия на переезд — единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;
— ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;
— направление на краткосрочное профессиональное обучение;
— содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;
— выдача сертификатов экономической мобильности.
Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.
О том, как в СКО живут кандасы из Ирана и Китая, прибывшие из трудоизбыточных регионов страны, можно прочитать здесь.