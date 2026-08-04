12 военных врачей с двойными дипломами пополнили ряды армии Казахстана

В Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова состоялась торжественная церемония выпуска офицеров медицинской службы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

В этом году первое офицерское звание получили 12 выпускников-интернов. По завершении обучения им вручены дипломы Военного института Сил воздушной обороны и Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова, что подтверждает получение одновременно военного и высшего медицинского образования.

Начальник Военного института Сил воздушной обороны генерал-майор авиации Тимур Еспаганбетов отметил, что вуз обеспечивает подготовку высококвалифицированных военных специалистов, уделяя особое внимание формированию профессиональных компетенций и ответственности за выполнение воинского долга.

— В ходе обучения мы освоили основы оказания первой медицинской, доврачебной и специализированной помощи. Обучение по моей специальности — «врач общей военной практики» — составляет шесть лет. На сегодняшний день я завершил пятилетнюю программу бакалавриата, впереди — год обучения в интернатуре, — поделился выпускник лейтенант Бекжан Амиров.

Напомним, первый выпуск офицеров медицинской службы состоялся в 2020 году. Тогда первое офицерское звание получили 15 военных медиков. В 2021 году институт выпустил 23 специалистов, а в текущем году офицерские погоны получили 12 выпускников, подготовленных по специальности «врач общей практики».

После окончания обучения молодые офицеры приступят к выполнению задач по медицинскому обеспечению войск, оказанию квалифицированной медицинской помощи и сохранению здоровья военнослужащих как в пунктах постоянной дислокации, так и при выполнении задач по предназначению.

В начале июля накануне Дня военной медицины в РК полковник медицинской службы в отставке Виктор Милютин рассказал о более 55 годах врачебной практики, службе в Военно-воздушных силах СССР и Казахстана, работе в Африке и Европе, сохранении и совершенствовании системы авиационной медицины независимого Казахстана и подготовке военных врачей.