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    12 военных врачей с двойными дипломами пополнили ряды армии Казахстана

    В Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова состоялась торжественная церемония выпуска офицеров медицинской службы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

    12 военных врачей получили офицерские звания в Казахстане
    Фото: Министерство обороны РК

    В этом году первое офицерское звание получили 12 выпускников-интернов. По завершении обучения им вручены дипломы Военного института Сил воздушной обороны и Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова, что подтверждает получение одновременно военного и высшего медицинского образования.

    Начальник Военного института Сил воздушной обороны генерал-майор авиации Тимур Еспаганбетов отметил, что вуз обеспечивает подготовку высококвалифицированных военных специалистов, уделяя особое внимание формированию профессиональных компетенций и ответственности за выполнение воинского долга.

    — В ходе обучения мы освоили основы оказания первой медицинской, доврачебной и специализированной помощи. Обучение по моей специальности — «врач общей военной практики» — составляет шесть лет. На сегодняшний день я завершил пятилетнюю программу бакалавриата, впереди — год обучения в интернатуре, — поделился выпускник лейтенант Бекжан Амиров.

    Напомним, первый выпуск офицеров медицинской службы состоялся в 2020 году. Тогда первое офицерское звание получили 15 военных медиков. В 2021 году институт выпустил 23 специалистов, а в текущем году офицерские погоны получили 12 выпускников, подготовленных по специальности «врач общей практики».

    После окончания обучения молодые офицеры приступят к выполнению задач по медицинскому обеспечению войск, оказанию квалифицированной медицинской помощи и сохранению здоровья военнослужащих как в пунктах постоянной дислокации, так и при выполнении задач по предназначению.

    В начале июля накануне Дня военной медицины в РК полковник медицинской службы в отставке Виктор Милютин рассказал о более 55 годах врачебной практики, службе в Военно-воздушных силах СССР и Казахстана, работе в Африке и Европе, сохранении и совершенствовании системы авиационной медицины независимого Казахстана и подготовке военных врачей.

    Военные Армия Медицина Минобороны РК Врачи Выпускники
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор