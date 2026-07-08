День военной медицины в Казахстане: Виктор Милютин — о службе, науке и авиационной медицине

За его плечами более 55 лет врачебной практики, служба в Военно-воздушных силах СССР и Казахстана, работа в Африке и Европе, сохранение и совершенствование системы авиационной медицины независимого Казахстана, подготовка военных врачей, научные исследования и внедрение уникальных медицинских технологий, передает Kazinform.

Сегодня полковник медицинской службы в отставке Виктор Иванович Милютин продолжает трудиться в Военном клиническом госпитале Алматы. Накануне Дня военной медицины в РК мы встретились с человеком, который посвятил всю жизнь сохранению здоровья тех, кто выполняет задачи в небе.

— Виктор Иванович, Ваша жизнь охватывает несколько эпох. С чего начался Ваш путь?

— Родился я 19 августа 1945 года в городе Изюм Харьковской области. Детство пришлось на непростое послевоенное время. Когда мне было шесть лет, отец — офицер Министерства государственной безопасности, погиб при исполнении служебных обязанностей. В 1951 году мама вместе со мной и сестрой вернулась в город Алматы. И этот город стал для меня родным на всю жизнь. Учился в школе имени Феликса Дзержинского.

— Когда Вы решили стать врачом?

— После окончания школы в 1964 году поступил в Самаркандский медицинский институт. Позже перевелся на военно-медицинский факультет при Саратовском медицинском институте. Меня всегда привлекала военная медицина. Хотелось быть полезным людям и одновременно служить государству.

— Ваша служба практически сразу оказалась связана с авиацией?

— Да. После окончания учебы в 1970 году я был направлен в Каунас, где служил врачом авиационной комендатуры и авиационной эскадрильи. Потом была работа в Черняховске Калининградской области врачом барокамеры и старшим врачом авиационного бомбардировочного полка.

Дальше служба шла по нарастающей. В разные годы занимал должности начальника медицинской службы авиационных частей и соединений. Работал в Литве, проходил подготовку в Ленинграде, затем служил в Центральной группе войск в Чехословакии на должности начальника медицинской службы смешанной авиационной дивизии. Авиационная медицина стала делом всей моей жизни.

Фото: Минобороны РК

— Чем авиационный врач отличается от обычного врача?

— Авиация предъявляет к организму особые требования. Высота, перегрузки, кислородное голодание, напряжение внимания — все это серьезно влияет на человека. Поэтому задача авиационного врача — не просто лечить болезни. Мы должны предупреждать их появление, поддерживать работоспособность летчиков и помогать им как можно дольше оставаться в строю. В этом и заключается главная особенность нашей профессии.

— В Вашей биографии есть и зарубежная командировка в Африку и Аравийский полуостров…

— В 1986–1987 годах я работал в Эфиопии. Многие думают, что такие поездки дают какой-то уникальный опыт. Но я всегда говорю иначе: в Африке я прежде всего применял знания и опыт, которые накопил за предыдущие годы службы. Работа в сложных условиях лишь подтверждает, насколько важны хорошая подготовка, дисциплина и профессионализм врача.

— После обретения Независимости Казахстаном Вы стали первым начальником медицинской службы Военно-воздушных сил страны.

— Да, с 1991 по 1996 год мне довелось возглавлять медицинскую службу ВВС Республики Казахстан. Это было время больших перемен. Необходимо было создавать национальную систему медицинского обеспечения авиации, формировать нормативную базу, организовывать подготовку специалистов, сохранять лучшие традиции и одновременно внедрять новые подходы. Для меня большая честь быть причастным к становлению авиационной медицины независимого Казахстана.

– Одним из самых известных Ваших проектов стала вакуумная барокамера. Расскажите подробнее об этом.

– По моей инициативе и при непосредственном участии была смонтирована и введена в эксплуатацию уникальная вакуумная барокамера ТБРк-73. На протяжении многих лет она остается единственной в Казахстане установкой такого уровня. Она позволяет проводить высотные испытания летного состава, моделировать условия кислородного голодания, оценивать резервные возможности организма и выявлять скрытые нарушения здоровья. Все это напрямую связано с безопасностью полетов.

Фото: из личного архива Виктора Милютина

– Вы стали одним из пионеров гипокситерапии в Казахстане. Почему это направление настолько важно?

— Потому что речь идет о возможности укреплять здоровье человека без применения медикаментов. Еще в начале 2000-х годов мы начали применять методы адаптации к гипоксии для лечения, реабилитации и профилактики заболеваний. В дальнейшем получили лицензию на проведение гипокситерапии и реализовали несколько крупных научно-медицинских программ. С 2006 по 2014 год были выполнены три трехлетние программы по оздоровлению летного состава государственной авиации. В них приняли участие 286 летчиков. Результаты показали, что подобные технологии помогают повысить устойчивость организма к нагрузкам и продлить профессиональное долголетие специалистов.

– Ваши разработки применялись не только в авиации?

– В 2003 году я принимал участие в подготовке национальной сборной Казахстана по альпинизму к восхождению на три восьмитысячные вершины мира. Для спортсменов была разработана специальная программа тренировок в барокамере. Позже, в 2016 году, мы готовили команду Вооруженных сил Казахстана к восхождению на Эльбрус в рамках международных соревнований «АрМИ». В итоге команда заняла третье место. Для врача очень важно видеть практический результат своей работы.

– За годы службы Вы подготовили более 30 военных врачей по специальности «авиационная медицина». Что старались передать своим ученикам?

— В первую очередь ответственность. Знания можно получить из книг, учебников и научных статей. Но чувство ответственности у человека должно быть внутри. Особенно в нашей профессии, где от решения врача зависит не только здоровье, но иногда и безопасность полета. Очень приятно, что многие мои ученики продолжают успешно работать и развивать авиационную медицину.

— Вы являетесь автором более двадцати научных публикаций. Что Вас продолжает интересовать как исследователя?

— Все, что связано с сохранением здоровья людей экстремальных профессий. Летчики, спасатели, военнослужащие, специалисты, работающие в сложных условиях, нуждаются в особом подходе. Поэтому вопросы повышения функциональных резервов организма и продления активного долголетия остаются для меня актуальными и сегодня.

– Виктор Иванович, многие удивляются Вашей энергии. В чем секрет?

— Никакого секрета нет. Я стараюсь следовать тем рекомендациям, которые даю другим людям. Каждый день прохожу пешком пять-шесть километров независимо от погоды и времени года. Кроме того, уже около 18 лет два раза в год прохожу курс гипокситерапии. Использую имеющийся гипоксикатор. Возможно, он не самый современный, но позволяет поддерживать организм в хорошей форме. Я убежден, что движение, дисциплина и постоянная работа над собой способны дать человеку очень многое.

– Сегодня Вы уже могли бы отдыхать, но продолжаете работать. Почему?

– Наверное, потому что люблю свою профессию. В настоящее время продолжаю работу в отделении врачебной экспертизы летного состава Военного клинического госпиталя Министерства обороны в Алматы. Мы занимаемся вопросами сохранения здоровья и профессионального долголетия летного состава Министерства обороны, КНБ и МВД. Пока есть возможность приносить пользу людям, считаю, что нужно работать.

– Есть ли у Вас мечта, которую Вы хотели бы осуществить?

— Да, есть одна профессиональная мечта. Я хотел бы, чтобы на авиационных базах Казахстана появились современные аппараты прерывистой нормобарической гипокситерапии немецкого производства ReOxy. На мой взгляд, Министерству обороны было бы полезно закупить хотя бы 10 таких аппаратов для авиационных частей страны. Эти устройства позволяют проводить полноценный курс подготовки и восстановления летчиков всего за 10–15 сеансов практически без отрыва от выполнения служебных обязанностей. Это эффективная альтернатива многим барокамерным процедурам и серьезный шаг вперед в развитии профилактической медицины. Уверен, что такие технологии помогут сохранять здоровье летного состава и повысят безопасность полетов.

– Что мотивирует Вас, в чем жизненный стимул?

— Для меня это возможность быть полезным людям. Научные исследования, публикации, разработки, награды, ученики — все это часть моей жизни. Но самым главное меня — видеть, как твой труд помогает сохранить людям здоровье, профессию и возможность продолжать любимое дело. Если летчик, благодаря твоей работе продолжает летать, значит, все было не зря.