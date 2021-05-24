12 строящихся школ введут в эксплуатацию до конца года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате озвучили сроки сдачи в эксплуатацию ряда строящихся объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца 2021 года планируется ввод в эксплуатацию 12 школ на более чем 40 тысяч ученических мест», - сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.

В ведомстве отметили, что в соответствии с графиком производственных работ ведется строительство 4 физкультурно-оздоровительных объектов.

С планируемым сроком сдачи в августе 2021 года: ФОК – район «Байконыр», ФОК – район «Сарыарка», ж.м. Коктал.

С планируемым сроком сдачи в декабре 2021 года: ФОК – район «Алматы», ж.м. «Железнодорожный», ФОК – район «Есиль», ж.м. Ильинка.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане в этом году планируется отремонтировать 115 улиц.