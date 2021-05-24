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    11:44, 24 Май 2021 | GMT +6

    12 строящихся школ введут в эксплуатацию до конца года в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате озвучили сроки сдачи в эксплуатацию ряда строящихся объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До конца 2021 года планируется ввод в эксплуатацию 12 школ на более чем 40 тысяч ученических мест», - сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.

    В ведомстве отметили, что в соответствии с графиком производственных работ ведется строительство 4 физкультурно-оздоровительных объектов.

    С планируемым сроком сдачи в августе 2021 года: ФОК – район «Байконыр», ФОК – район «Сарыарка», ж.м. Коктал.

    С планируемым сроком сдачи в декабре 2021 года: ФОК – район «Алматы», ж.м. «Железнодорожный», ФОК – район «Есиль», ж.м. Ильинка.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане в этом году планируется отремонтировать 115 улиц.


    Теги:
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