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    12:22, 09 Июль 2025 | GMT +5

    12 предприятий представляют Казахстан на международной выставке «ИННОПРОМ» в России

    Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр принял участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    12 предприятий представляют Казахстан на международной выставке «ИННОПРОМ» в России
    Фото: Правительство

    В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие XV Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». Казахстанскую делегацию возглавил Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр.

    12 предприятий представляют Казахстан на международной выставке «ИННОПРОМ» в России
    Фото: Правительство

    В этом году на выставке приняли участие официальные представители и бизнес сообщества от 17 стран. В рамках деловой программы запланировано проведение свыше 100 мероприятий с участием более 11 тыс. организаций и компаний.

    Перед началом панельной сессии руководители делегации ознакомились с национальными экспозициями Республики Казахстан, Республики Беларусь, стенд страны-партнера Саудовской Аравии.

    Национальная экспозиция Казахстана представлена 12 ведущими предприятиями, охватывающими широкий спектр отраслей – от тяжелой промышленности, включая металлургию и машиностроение, до производства товаров народного потребления. Главной темой стратегической сессии является «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

    12 предприятий представляют Казахстан на международной выставке «ИННОПРОМ» в России
    Фото: Правительство

    В своем выступлении Роман Скляр озвучил ключевые достижения обрабатывающей промышленности Казахстана и перспективы развития в ближайшем будущем. Кроме этого, отметил о важности налаживания партнерских отношении со странами, реализации кооперационных проектов и привлечения инвестиций.

    Мы писали ранее, что 40% инвестиций в основной капитал в Казахстане пришлось на промышленность.

    Теги:
    Казахстан Правительство РК Производство Роман Скляр Промышленность Выставка Россия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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