12 предприятий представляют Казахстан на международной выставке «ИННОПРОМ» в России

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие XV Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». Казахстанскую делегацию возглавил Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр.

Фото: Правительство

В этом году на выставке приняли участие официальные представители и бизнес сообщества от 17 стран. В рамках деловой программы запланировано проведение свыше 100 мероприятий с участием более 11 тыс. организаций и компаний.

Перед началом панельной сессии руководители делегации ознакомились с национальными экспозициями Республики Казахстан, Республики Беларусь, стенд страны-партнера Саудовской Аравии.

Национальная экспозиция Казахстана представлена 12 ведущими предприятиями, охватывающими широкий спектр отраслей – от тяжелой промышленности, включая металлургию и машиностроение, до производства товаров народного потребления. Главной темой стратегической сессии является «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

Фото: Правительство

В своем выступлении Роман Скляр озвучил ключевые достижения обрабатывающей промышленности Казахстана и перспективы развития в ближайшем будущем. Кроме этого, отметил о важности налаживания партнерских отношении со странами, реализации кооперационных проектов и привлечения инвестиций.

Мы писали ранее, что 40% инвестиций в основной капитал в Казахстане пришлось на промышленность.