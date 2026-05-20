12 мест для жертвоприношений на Курбан айт определили в Алматы

В Алматы в дни празднования Курбан айта определены 12 специальных площадок для продажи и жертвоприношения скота, передает корреспондент агентства Kazinform.

Курбан айт в этом году приходятся на 27, 28 и 29 мая.

Во всех 56 мечетях города 27 мая в 06:00 состоится праздничный айт-намаз.

По словам главного имама Алматы Толеби Оспан, специальные площадки для жертвоприношения организованы в пяти районах города:

Алатауский район:

мечеть «Мырзахмет» — микрорайон Карасу, улица Северное кольцо, 15;

мечеть «Алғабас» — микрорайон Алғабас, улица Ақбөпе, 6;

мечеть «Әл-Әзим» — улица Азат, 20а;

мечеть «Нұр» — улица Уйгурская, 16/1.

Бостандыкский район:

мечеть «Бақыткелді» — микрорайон Хан-Тәңірі, улица Дулати, 27/11.

Медеуский район:

мечеть «Омар ибн аль-Хаттаб» — улица Жукова, 136а;

мечеть «Аманқұл ата» — улица Т. Бигелдинова, 5;

мечеть «Фатима» — улица Малая, 14;

мечеть «Райымбек батыр» — микрорайон Думан-1, улица Хан Тәңірі, 15;

мечеть «Арафат» — улица Ибрагимова, 5а.

Наурызбайский район:

мечеть «Қалқаман-2» — микрорайон Қалқаман-2, улица Аспандиярова, 84.

Турксибский район:

мечеть «Қайрат» — микрорайон Қайрат, улица Сарымулдаева, 22.

Как отметил главный имам города, на местах будут работать сотрудники мечетей, которые проследят за соблюдением религиозных требований при совершении обряда.

— Курбан айт — это праздник милосердия, взаимопомощи и духовного единства. Важно провести его организованно, соблюдая как религиозные, так и санитарные требования, — отметил Толеби Оспан.

Также в Алматы вновь запущен онлайн-сервис qurban.muftyat.kz, через который жители смогут дистанционно заказать жертвоприношение. После совершения обряда пользователям будет направлен видеоотчет.

Кроме того, через платформу принимаются заявки от нуждающихся семей на получение мяса. Пункты приема и распределения мяса будут организованы во всех 56 мечетях города. Для хранения и транспортировки продукции подготовлены специальные морозильные камеры и транспорт.

В рамках празднования Курбан айта в ряде мечетей Алматы установят юрты и организуют угощения для прихожан. Также запланированы спортивные мероприятия в национальном стиле, благотворительные акции и раздача продуктовых корзин нуждающимся семьям, домам престарелых и детским учреждениям. В этом году в праздничных мероприятиях мегаполиса ожидается участие около 100 тысяч человек.

Напомним, в Астане определили пять мест для жертвоприношений на Курбан айт.