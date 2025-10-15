12 мешков марихуаны нашли в автомобиле в Жамбылской области

Двое жителей соседних регионов ехали по трассе, когда на 583-м километре их машину остановил патруль. Сотрудники, дежурившие на участке, решили проверить проезжающую «Ауди-100» в рамках операции «Қарасора-2025». К осмотру подключили четвероногого инспектора по кличке Барон — пес сразу насторожился.

В салоне автомобиля на заднем сиденье полицейские нашли три подозрительных мешка с растительным содержимым, издававшим характерный запах. Еще девять таких же мешков лежали в багажнике. Чутью сотрудников не подвело и позже экспертиза подтвердила, что внутри находилась высушенная марихуана. Всего — 66 килограммов.

Водителя и пассажира доставили в изолятор временного содержания. В их отношении начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Теперь обоим грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

