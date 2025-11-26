12 лет среди развалин: дети в Туркестанской области учатся в аварийной школе

Обещания властей не выполняются

Общеобразовательная школа села Акбастау изначально была построена с помощью жителей села. Школа состоит из трех приспособленных зданий: первое построено в 1965 году, второе — в 1985 году, третье — в 2000 году.

Сегодня помимо основных зданий школы пришли в аварийное состояние спортивный и актовый залы, они находятся на грани разрушения.

Столовая размещена в третьем, полностью устаревшем здании. Чтобы попасть туда, ученикам приходится переходить дорогу с автомобильным движением.

По словам жителей, школа не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: классы узкие и не хватает места для всех учеников.

Кроме того, почти отсутствуют столовая, библиотека, кабинеты психолога, дефектолога, информатики и лабораторные кабинеты.

Аксакал села Орынбай Оралбаев сообщил, что с 2018 года проектно-сметная документация на новую школу была подготовлена дважды, но сроки реализации в обоих случаях истекли.

Никто из чиновников не объяснил причины задержки.

— Прошло уже много лет, на встречах с жителями власти обещают построить школу. Но никто из них так и не выполнил обещание. Мы потеряли доверие. В других населенных пунктах района, таких как Куларык, Аккум и Талдыбулак построены современные двухэтажные школы, а нам каждый год только обещают и уходят, — отметил старейшина.

Есть опасение, что аварийное здание может обрушиться на учеников

По информации Казыгуртского районного отдела образования, 30 мая 2013 года ТОО «Конструктор-80» дало заключение, что здание А1 школы не выдержит землетрясения силой 8 баллов, не подлежит капитальному ремонту и должно быть снесено.

Однако до сих пор ученики продолжают учиться в этом аварийном здании. Библиотека школы и кабинет начальной военной подготовки также расположены в том же здании.

— С момента принятия решения о сносе аварийного здания прошло уже 12 лет, а ученики продолжают здесь учиться. Здание построено в 1965 году и с тех пор не обновлялось. Оно было построено из самана, и с момента постройки прошло 60 лет. Я учился здесь в начальных классах, сейчас мне 56 лет. Фундамент разрушен, стены трескаются, здание вот-вот рухнет. Если произойдет землетрясение или авария, кто возьмет ответственность за жизнь детей? В районе более 70 школ, все остальные построены по современным стандартам. Только эта школа остаётся в плачевном состоянии, — рассказал житель села Жумабек Торебеков.

По его словам, спортивный зал школы также находится в ужасающем состоянии: на каждом углу торчат разбухшие гвозди, доски отходят, что создает опасность для учеников.

В прошлом году тогдашний аким области Дархан Сатыбалды встретился с жителями Казыгуртского района. На встрече житель села Есбол Даулетов от имени жителей поднял вопрос строительства новой школы в Акбастау.

Выслушав ситуацию, аким поручил ответственным лицам обновить проектно-сметную документацию, подготовленную в 2018 году, и включить её в бюджет на следующий год.

Однако надежды жителей села на то, что уже в следующем году в их населённом пункте появится новая школа, соответствующая современным требованиям, были резко развеяны.

— Строительство нашей школы снова откладывается. Сейчас XXI век, а в нашей школе до сих пор топят печи углем. Что будет, если дети начнут задыхаться от угольного дыма? Теоретические знания у них есть, но практическая база крайне ограничена. Ведь специализированных кабинетов просто нет. Существует требование, чтобы туалет находился внутри школы, но подходящего кабинета нет — кабинет информатики освободили и переоборудовали под туалет. Он небольшой, и ученикам приходится стоять в очереди. Другого выхода нет: детям приходится пользоваться уличным туалетом, который тоже находится в плачевном состоянии и разваливается, — рассказывает Есбол Даулетов.

Житель села Жаксылык Оралбаев по этому важному вопросу посещал личные приёмы бывшего акима области Дархана Сатыбалды и нынешнего руководителя региона Нуралхана Кушерова.

— Я записался на личный приём и рассказал акимам о проблеме школы в моём селе. Оба пообещали, что возьмут её под контроль. Но мы до сих пор не знаем, какие конкретные меры были приняты, — говорит он.

Актовый зал — одновременно бокс-зал и склад

Мы обошли кабинеты и залы школы. Жители села отмечают, что актовый зал в настоящее время выполняет сразу несколько функций.

Ученики, увлеченные учебой, находят время и для занятий спортом. По словам Есбола Даулетова, спортивные секции и склад располагаются именно в актовом зале. Несмотря на это, школьники успешно участвуют в республиканских и областных чемпионатах и достигают высоких результатов.

В этом зале тренер по боксу Алмасбек Адамбек воспитывает учеников в духе здорового образа жизни и видит в них большой потенциал.

Так, его ученица Сабина Карим (44 кг) в этом году стала чемпионкой области по боксу, а Каусар Таскулова (63 кг) завоевала серебряную медаль. Обе спортсменки получили право второй раз участвовать в чемпионате страны. Другие ученики школы также входят в число лучших на областных и городских соревнованиях.

— По документам это актовый зал, но он не соответствует установленным требованиям. Я считаю, что такое безразличие наносит ущерб будущему детей. В школе обучаются около 200 учеников. Раньше было еще больше. Из-за нехватки кабинетов более 30 учеников вынуждены ездить на учёбу в соседние сёла или в районный центр, — поясняет Есбол Даулетов.

По его словам, в школе также не хватает кабинетов для учителей. У педагогов нет даже специальных стеллажей для хранения документов.

Не будет ли проблема снова отложена

Акбастау — населённый пункт Шарбулакского сельского округа Казыгуртского района. Мы обратились к депутату районного маслихата, избранному от этого округа, Максатбаю Мауленову, чтобы узнать его мнение по этому актуальному вопросу.

— С момента моего избрания депутатом в 2023 году я поднимаю этот вопрос. Депутаты областного маслихата также осведомлены. Ранее дважды была подготовлена сметная документация, но её срок истёк. Всё зависит от финансирования. Этот вопрос, скорее всего, будет решён в 2026 или 2027 году, — отметил он.

Мы также получили официальный ответ от управления образования Туркестанской области.

— В селе Акбастау Казыгуртского района планируется строительство типового школьного здания на 150 мест. Для этой цели заказчиком выступает управление строительства Туркестанской области, а генеральным проектировщиком назначено ТОО «Прикаспийское управление строительства — Шымкент». Сметная документация подготовлена, получено положительное заключение государственной экспертизы. Согласно плану, строительные и монтажные работы начнутся в 2026 году, — сказано в предоставленном управлением образования ответе.

