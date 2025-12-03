12 лет ожидания: алматинский спортобъект так и не введен в эксплуатацию

В преддверии зимних Азиатских игр-2011 в Алматы появился обновленный суперсовременный комплекс лыжных трамплинов «Сункар». Его первая очередь (трамплины К95 и К125) стала местом проведения турнира в прыжках на лыжах с трамплина в рамках Азиады-2011, знаковую победу тогда одержал алматинец Евгений Левкин на трамплине К95. В 2013 году рядом с большими трамплинами появились три маленьких — К-20, К-40, К-60, еще одна судейская вышка и открытая площадка тренеров. Но именно эти уникальные малые трамплины, аналогов которым нет в Казахстане, дна протяжении всех 12 лет существования юридически находятся в подвешенном состоянии.

— Вторая очередь строительства Комплекса лыжных трамплинов не была передана в коммунальную собственность в связи с отсутствием акта ввода в эксплуатацию и состоит на балансе Управления строительства Алматы. С целью ввода в эксплуатацию и передачи в коммунальную собственность малых трамплинов, с учетом имеющихся элементов незавершенного строительства, на сегодня управлением проведено техническое обследование, оценка технического состояния и аудита для завершения объекта «Строительство 2-й очереди Комплекса». В этой связи, управлением будет подана заявка на выделение бюджетных средств на проектирование и завершение строительства с учетом акта ввода в эксплуатацию малых трамплинов. Реализация указанных мероприятий составит период от 8 месяцев до 1 года, с учетом проведения конкурсных процедур, — сообщили в Управлении строительства Алматы в ответ на официальный запрос Kazinform.

Несмотря на это, по информации Управления спорта Алматы, на базе «Сункара» ежегодно проводятся молодежные чемпионаты Республики Казахстан, а также тренировки более 300 спортсменов из ГККП «КДЮСШ № 3» и ГККП «ШВСМ» по прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью и лыжным гонкам.

— Тренировочное расписание включает утренние сессии с 08:30 до 11:00 и вечерние — с 15:00 до 18:00. Результативность комплекса подтверждается достижениями спортсменов, которые благодаря тренировкам на малых трамплинах стали призёрами Юношеских Олимпийских игр, Универсиады, этапов Кубка мира и летнего Гран-при. По результатам международных стартов лицензии на участие в зимних Олимпийских играх получили Илья Мизерных (прыжки с трамплина) — по итогам Кубка мира (Финляндия), и Данил Васильев (прыжки с трамплина) — по итогам летнего Гран-при (Австрия). В числе претендентов на лицензии — Сабиржан Мумиинов и Святослав Назаренко (прыжки с трамплина), а также Илья Голых и Мағжан Аманкельдіұлы (лыжное двоеборье). Отборочные старты запланированы на период с августа по январь, — ответили в Управлении спорта Алматы.

