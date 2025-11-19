1,1 млн квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Актюбинской области

По словам акима, в промышленности планируется производство продукции на сумму порядка 3 трлн тенге. Одновременно проводится работа по привлечению инвестиций на 2 трлн тенге в рамках плана Правительства.

Развитие инфраструктуры также остается в приоритете. Доля автодорог, находящихся в нормативном состоянии, будет увеличена до 85%.

В сфере газификации в 2026 году планируется завершить три переходящих проекта: Айтекебийский район — Актасты, Тымабулак, Жабасак; Мартукский район — Покровка, Полтавка, Аккайын, что обеспечит газом более 2 тысяч жителей. Кроме того, будут реализованы три новых проекта, направленные на дальнейшее расширение доступа к голубому топливу.

Фото: акимат Актюбинской области

В жилищной сфере за счет всех источников финансирования будет введено в эксплуатацию 1,1 млн квадратных метров жилья.

Развитие социальной инфраструктуры также будет активно продолжаться. Для обеспечения ученических мест в отдаленных селах построят 12 новых образовательных объектов на 3 300 мест. В здравоохранении за счет республиканских средств начнется строительство Областного центра крови, а также будут возведены пристройки к четырем районным больницам и выполнен капитальный ремонт восьми объектов.

В сфере спорта и культуры планируется продолжение строительства футбольного стадиона на 35 тысяч мест, многофункционального спортивного комплекса на 5 тысяч мест, а также нового драматического театра, что создаст современные условия для досуга и развития талантов жителей региона.

