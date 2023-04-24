118,4 млрд тенге составил объем валовой продукции сельского хозяйства в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В первом квартале этого года в Туркестанской области наблюдался положительный рост макроэкономических показателей. Объем промышленной продукции достиг 209,4 млрд тенге, рост составил 106,3% к аналогичному периоду прошлого года. Объем валовой продукции сельского хозяйства - 118,4 млрд тенге, или 101,1% к аналогичному периоду 2022 года. В экономику области привлечено 97,2 млрд тенге, что больше в 1,6 раза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

На еженедельном заседании аппарата аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поручил качественно выполнять индикаторы и усилить работу по увеличению объема валового внутреннего продукта и доходов.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны поручил ежегодно обеспечивать рост валового внутреннего продукта на уровне шести процентов. Соответственно, инфляцию необходимо снизить в два раза по итогам этого года. А для этого нужно найти дополнительные источники роста. В частности, у нас есть резервы в обрабатывающей промышленности, агропромышленном комплексе, секторе строительства и обслуживания. Поручаю принять конкретные меры для полного использования нашего потенциала в этих направлениях. По социально-экономическому развитию в области достигнут положительный рост в первом квартале. Но в отдельных районах и городах исполнение некоторых индикаторов сложилось на низком уровне. Рассматриваются меры в отношении ответственных заместителей руководителей и заместителей акимов районов и городов, не обеспечивших выполнение основных индикаторов социально-экономического развития. Руководителям областных управлений и акимам районов и городов - обеспечить своевременное и качественное исполнение установленных показателей. По выделенным из областного бюджета средствам конкурсы государственных закупок должны проводиться в свои сроки, - сказал Дархан Сатыбалды.

Также глава региона дал поручения по вопросам благоустройства, санитарной очистки, качественного исполнения программы «Ауыл аманаты», развития ЖКХ, образования, сельского хозяйства.

Объем строительных работ в регионе в первом квартале составил 31,5 млрд тенге, или 117,9% к аналогичному периоду прошлого года. Введенная в эксплуатацию жилая площадь увеличилась на 5,5% и достигла 120,2 тысячи квадратных метров.

В целях проведения анализа темпов социально-экономического развития районов и городов внедрена система рейтинговой оценки по 15-ти индикаторам, заключен меморандум. По итогам первого квартала проведена оценка по 14-ти индикаторам, один не был учтен в связи с утечкой квартальных статистических данных. В целом по 10-ти из 14-ти индикаторов достигнуты запланированные рубежи.

Разработан и взят на контроль рейтинг акиматов районов и городов.

В области по состоянию на 1 апреля в местный бюджет поступило 37,7 млрд тенге доходов, план перевыполнен на 120,9%, или +6,5 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы составили 5 млрд тенге, или 15,3% роста.