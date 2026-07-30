117 пожаров за сезон: почему огонь остается главной угрозой для степей Карагандинской области

Жаркая погода, сухая трава и человеческая беспечность ежегодно превращают лето в сезон повышенного риска. С начала пожароопасного периода в Карагандинской области уже зарегистрировано 117 природных пожаров и возгораний, и специалисты предупреждают: впереди самые опасные недели, передает корреспондент агентства Kazinform.

Лето в Карагандинской области — это не только пора отпусков, но и время, когда одна неосторожно брошенная спичка или непотушенный костер способны уничтожить десятки гектаров степи. Именно человеческий фактор, по словам специалистов, остается одной из главных причин природных пожаров.

С начала пожароопасного периода в регионе произошло 17 лесных пожаров и 100 возгораний в степной местности. Из них четыре классифицированы как степные пожары, еще 96 — как степные загорания, которые удалось ликвидировать до того, как огонь распространился на большие площади.

— Большинство природных пожаров начинается с небольшого очага. Если вовремя не обнаружить возгорание, огонь очень быстро распространяется по сухой растительности, особенно при сильном ветре, — отмечают в департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Чтобы не допустить крупных пожаров, в регионе усилили профилактическую работу. В городах и районах созданы 93 мобильные группы, объединившие 320 специалистов. В их состав вошли сотрудники ДЧС, местной полицейской службы, лесных хозяйств и местных исполнительных органов.

С начала сезона мобильные группы уже провели 576 рейдов. Их задача — не только выявить нарушителей требований пожарной безопасности, но и объяснить жителям, почему сжигание сухой травы, разведение костров в запрещенных местах и неосторожное обращение с огнем могут привести к серьезным последствиям.

Особое внимание уделяется небольшим селам, расположенным рядом со степными и лесными массивами. Сегодня противопожарную защиту 148 населенных пунктов обеспечивают 66 пожарных постов. Из них 24 работают круглосуточно, а еще 42 несут службу в течение пожароопасного сезона.

Однако сеть пожарных подразделений продолжает расширяться. Уже в этом году планируется открыть 18 новых пожарных постов, а еще 14 действующих модернизировать. Это позволит сократить время прибытия пожарных расчетов в отдаленные населенные пункты.

— Чем быстрее подразделения прибывают к месту возгорания, тем выше вероятность локализовать пожар на начальной стадии и не допустить его распространения на жилые дома или большие площади степи, — подчеркнули в ДЧС Карагандинской области.

Спасатели напоминают: в условиях жары и сильного ветра даже небольшой очаг может за считанные минуты превратиться в масштабный пожар. Поэтому жителей региона просят не разводить костры в непредназначенных местах, не поджигать сухую растительность и сразу сообщать о любом замеченном возгорании по телефону 112.

По словам специалистов, именно своевременное сообщение очевидцев нередко становится решающим фактором, который позволяет остановить огонь до того, как он нанесет серьезный ущерб природе и населенным пунктам.

Напомним, в Актюбинской области число лесных пожаров выросло на 57%.