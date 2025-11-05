116 погибших: количество ДТП в Жетысу выросло почти на 60%

Так, количество ДТП с пострадавшими выросло на 58,5%, а число пострадавших — на 67,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особую тревогу вызывает рост детского травматизма: пострадали 400 несовершеннолетних (рост на 53%), из них 13 погибли.

— Ситуация требует особого внимания со стороны всех участников дорожного движения. Только совместными усилиями можно сократить число аварий и сохранить жизни людей, — отметил начальник ДКПСиСУ ГП области Жетысу, старший советник юстиции Ерлан Молдахметов.

Наибольшее число происшествий зафиксировано в Талдыкоргане — 329 случаев, в Панфиловском районе — 237, в Алакольском — 72 и Ескельдинском — 74.

Большинство аварий приходится на населенные пункты (664), еще 243 — на трассах республиканского и областного значения.

Среди основных причин ДТП — превышение скорости (184 случая), игнорирование дорожных знаков (202), непредоставление преимущества пешеходам (119) и нарушение правил маневрирования (73).

За 10 месяцев в регионе зарегистрировано 247 наездов на пешеходов, при этом шесть человек погибли, а 242 получили травмы. В Талдыкоргане зафиксировано 124 таких случая, в Панфиловском — 54, в Ескельдинском — 20.

Большинство аварий происходит в часы пик — утром (07:00–09:00) и вечером (18:00–22:00).

Отдельной проблемой остается вождение в состоянии опьянения: выявлено 18 случаев управления автомобилем нетрезвыми водителями.

