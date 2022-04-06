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115 новых спортивных объектов планируют построить в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
6 Апреля 2022, 12:38
115 новых спортивных объектов планируют построить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За счет реализации программы развития здорового образа жизни можно сэкономить 300 млрд тенге, предназначенных на здравоохранение. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время разрабатывается график развития спортивной инфраструктуры до 2025 года, согласно которому в населенных пунктах планируется построить 115 спортивных объектов», - сказал Ералы Тугжанов.

Было отмечено, что пандемия коронавируса показала важность здорового образа жизни.

«Сегодня совместными усилиями удалось сдержать распространение инфекции. Теперь особое внимание необходимо уделить спорту и физической культуре. Хочу сказать, что за счет реализации программы развития здорового образа жизни можно сэкономить 300 млрд тенге, предназначенных на здравоохранение», - резюмировал Ералы Тугжанов.

Напомним, более 275 тысяч детей охвачены бесплатными секциями по госзаказу в РК.

Инфраструктурные проекты   Мажилис   Спорт   Строительство   Ералы Тугжанов  
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