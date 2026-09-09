11,3 млн теңге ущерба выявили в ВКО

В Уланском районе ВКО прокуратура выявила нарушения бюджетного, трудового и бухгалтерского законодательства на 11,3 млн теңге, часть ущерба уже возмещена государству, передает агентство Kazinform.

Проверкой деятельности КГП на ПХВ «Ұлан-Вет» установлены нарушения трудового и бюджетного законодательства, правил бухгалтерского учёта, а также требований охраны труда.

В частности, выявлено незаконное начисление заработной платы, необоснованное премирование сотрудников, неопределённые выплаты, оформление фиктивных командировочных расходов и нарушения при реализации программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животных).

Кроме того, вскрыты факты необеспечения персонала средствами индивидуальной защиты и допуска к работе лиц, не прошедших обязательное обучение по технике безопасности, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников.

— Общая сумма ущерба государству составила 11,3 млн теңге. По акту прокурорского надзора 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 2 руководителя к административной ответственности, — отметили в ведомстве.

На сегодняшний день в доход государства уже возмещено 5,5 млн теңге.

В прокуратуре подчеркнули, что работа по взысканию оставшейся суммы и полному восстановлению законности продолжается.

Ранее сообщалось, что инвесторам в области Абай незаконно отказывали в выдаче фитосанитарных сертификатов.