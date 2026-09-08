Инвесторам незаконно отказывали в выдаче фитосанитарных сертификатов в области Абай

В области Абай прокуратура выявила незаконные отказы в выдаче фитосанитарных сертификатов, необходимых предпринимателям для экспорта продукции. За вмешательство в деятельность бизнеса двух должностных лиц оштрафовали более чем на 3 млн теңге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Проверка коснулась деятельности территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе области Абай.

Как установила прокуратура, уполномоченный орган без согласования с надзорным ведомством принял 200 отрицательных решений по заявлениям инвесторов. Восемь из них признаны незаконными.

В отдельных случаях причиной отказа называлось отсутствие фитосанитарной экспертизы. При этом проведение такой экспертизы входит в обязанности самого уполномоченного органа.

По итогам проверки двух должностных лиц привлекли к административной ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Общая сумма штрафов превысила 3 млн теңге.

В прокуратуре области Абай сообщили, что работа по защите прав инвесторов и устранению административных барьеров продолжается.

Ранее Kazinform сообщал, что в Семее прокуратура выявила нарушения, затронувшие права 3 400 предпринимателей и 16 инвесторов. После вмешательства надзорного органа договоры с 1 641 предпринимателем и 16 инвесторами были приведены в соответствие с требованиями законодательства.

Также в области Абай прокуратура защитила инвестора, реализующего проект стоимостью более 12 млрд теңге по строительству завода по переработке медной руды. После вмешательства прокуратуры земельные участки исключили из аукциона, а рассмотрение заявки инвестора возобновили.