111 тысяч таразцев стоят в очереди на получение участка для ИЖС

28 Декабря 2022, 15:00

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жилищный вопрос остается актуальным для жителей Тараза. И для его решения расширяют границы областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На прошедшем в Таразе брифинге для журналистов местных и республиканских СМИ аким города Тараза Бахытжан Орынбеков презентовал Дорожную карту развития города Тараза на 2023 - 2025 годы.

Говоря о расширении территорий областного центра, Б. Орынбеков отметил, что на сегодняшний день в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства стоят 111 тысяч жителей города.

«Еще 50 тысяч жителей у нас стоят в очереди на жилье, - сказал он. - В первую очередь это связано с тем, что необходимы территории для строительства жилых домов, прежде всего, многоэтажных. И второе – обеспечить потребность частного сектора. Это основные критерии, на основании которых принимаются решения о расширении территорий города. Конечно, сделать это сразу – таких возможностей у города нет. Город растет. Сегодня в Таразе проживают 420 тысяч жителей, по новым данным статистики. Поэтому появляется необходимость в расширении границ города».

По данным управления строительства акимата Жамбылской области, в 2021 году под индивидуальную жилую застройку было выдано 1 500 земельных участков. Гражданам выделяются земельные участки под ИЖС с подготовленной инженерной инфраструктурой. Только в 2022 году более 55 тысяч жамбылцев, из них более 36 тысяч таразцев встали в очередь на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Многие воспользовались возможностью оформить заявку онлайн на сайте egov.kz для регистрации в земельной очереди.

Для того чтобы удовлетворить запросы граждан на получение участка под ИЖС, продолжается работа по возврату для госнужд земельных участков, которые расположены на территориях, вошедших в черту города Жамбылского и Байзакского районов.

Численность населения Жамбылской области составляет около 1,2 млн жителей. В Таразе проживают примерно третья часть от общей численности населения региона.