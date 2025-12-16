РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    02:33, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    11 трудовых мигрантов без документов работали в ТРЦ Костаная

    Сотрудники миграционной полиции выявили нарушение миграционного законодательства в одном из ТРЦ Костаная, передает корреспондент агентства Kazinform.

    11 трудовых мигрантов без документов работали в ТРЦ Костаная
    Фото: ДП Костанайской области

    Как сообщили в полиции, в одном из торгово-развлекательных центров города сотрудники миграционной службы совместно с участковыми инспекторами установили, что 11 иностранных граждан выполняли монтажные работы в коммерческом помещении без соответствующих разрешительных документов.

    Все трудовые мигранты были доставлены в управление полиции для дальнейшего разбирательства. За нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан они будут привлечены к ответственности. В ближайшее время судом будет принято решение, в том числе о возможном выдворении нарушителей за пределы страны.

    Отмечается, что иностранные граждане были выявлены в течение нескольких дней после прибытия в областной центр.

    Кроме того, к административной ответственности привлечен и работодатель — за использование иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа.

    По словам начальника управления миграционной службы Кайрата Дутпаева, с начала годеа в Костанайской области пресечено более 1,5 тысячи нарушений миграционного законодательства.

    О том, сколько переселенцев с юга на север вернулись обратно, можно узнать здесь.

    Дарья Аверченко
