11 трудовых мигрантов без документов работали в ТРЦ Костаная

Как сообщили в полиции, в одном из торгово-развлекательных центров города сотрудники миграционной службы совместно с участковыми инспекторами установили, что 11 иностранных граждан выполняли монтажные работы в коммерческом помещении без соответствующих разрешительных документов.

Все трудовые мигранты были доставлены в управление полиции для дальнейшего разбирательства. За нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан они будут привлечены к ответственности. В ближайшее время судом будет принято решение, в том числе о возможном выдворении нарушителей за пределы страны.

Отмечается, что иностранные граждане были выявлены в течение нескольких дней после прибытия в областной центр.

Кроме того, к административной ответственности привлечен и работодатель — за использование иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа.

По словам начальника управления миграционной службы Кайрата Дутпаева, с начала годеа в Костанайской области пресечено более 1,5 тысячи нарушений миграционного законодательства.

О том, сколько переселенцев с юга на север вернулись обратно, можно узнать здесь.