11 потерявшихся подростков нашли в горах Алматинской области

В Алматинской области 11 подростков, несмотря на неблагоприятные погодные условия в виде дождя со снегом, поднялись в горы — на пик Турист, высотой в 3 954 метра, и не смогли вернуться обратно. Им на помощь пришли спасатели, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, поднялись в горы, где нашли пятерых членов группы.

— Один юноша получил травму от упавшего камня. Оказав ему доврачебную помощь, спасатели спустили туристов вниз и передали специалистам центра медицины и катастроф для дальнейшего осмотра. Спустя некоторое время, спасателям удалось найти остальных подростков, — проинформировали в Министерстве по ЧС.

Стоит отметить, что 26 мая в горах Алматы пошел снег.