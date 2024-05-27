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    23:03, 26 Май 2024 | GMT +6

    11 потерявшихся подростков нашли в горах Алматинской области

    11 потерявшихся подростков нашли в горах Алматинской области
    Фото: МЧС РК

    В Алматинской области 11 подростков, несмотря на неблагоприятные погодные условия в виде дождя со снегом, поднялись в горы — на пик Турист, высотой в 3 954 метра, и не смогли вернуться обратно. Им на помощь пришли спасатели, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе МЧС, сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, поднялись в горы, где нашли пятерых членов группы.

    — Один юноша получил травму от упавшего камня. Оказав ему доврачебную помощь, спасатели спустили туристов вниз и передали специалистам центра медицины и катастроф для дальнейшего осмотра. Спустя некоторое время, спасателям удалось найти остальных подростков, — проинформировали в Министерстве по ЧС. 

    Стоит отметить, что 26 мая в горах Алматы пошел снег

    Теги:
    Погода МЧС Регионы Казахстана Горы Снег Алматинская область Спасатели Молодежь
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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