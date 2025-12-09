РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:37, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    11 миллионов тенге выделили на празднование Нового года в ЗКО

    Аким Западно-Казахстанской обалсти Нариман Турегалиев рассказал, сколько денег выделяют в регионе на оформление к Новому году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый год Жаңа жыл елка шырша
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Если скажем, что совсем не выделяем, будет неправильно. Почти не выделяем, — сказал аким. — С 2023 года мы перестали закупать новогодние елки. У нас есть елка, приобретенная еще до моего прихода, и мы продолжаем ее использовать.

    По словам акима, каждый год новогодние украшения устанавливаются, а затем разбираются и хранятся до следующего года.

    — В целом для новогоднего празднования определенные средства выделяются. В этом году городская администрация планирует (выделить - прим.ред.) около 11 миллионов тенге, — отметил глава региона.

    Он отметил, что основная часть средств направлена на мероприятия, оформление города и проведение детских мероприятий.

    Ранее Нариман Турегалиев сообщил, что сельские жители ЗКО получили 50 новых медобъектов, 22 школы и спортплощадки.

    Дамира Кеңесбай
