11 миллионов тенге выделили на празднование Нового года в ЗКО

— Если скажем, что совсем не выделяем, будет неправильно. Почти не выделяем, — сказал аким. — С 2023 года мы перестали закупать новогодние елки. У нас есть елка, приобретенная еще до моего прихода, и мы продолжаем ее использовать.

По словам акима, каждый год новогодние украшения устанавливаются, а затем разбираются и хранятся до следующего года.

— В целом для новогоднего празднования определенные средства выделяются. В этом году городская администрация планирует (выделить - прим.ред.) около 11 миллионов тенге, — отметил глава региона.

Он отметил, что основная часть средств направлена на мероприятия, оформление города и проведение детских мероприятий.

