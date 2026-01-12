11 лет простоя: недостроенный комплекс в Актобе решили не продавать

Крупная строительная площадка, расположенная между железнодорожным вокзалом Актобе и 11-м микрорайоном, стоит уже 11 лет. В начале декабря прошлого года КТЖ заявила о намерении выставить объект на продажу. Однако спустя несколько недель компания сообщила о планах реализовать на этом же месте новый проект.

— Дирекция магистральной сети рассматривает вопрос реконструкции объекта незавершенного строительства под пункт технического обслуживания «Тальго-Актобе». Кроме того, создан филиал АО НК «Қазақстан темір жолы» — Актюбинская механизированная дистанция пути. Новый филиал предполагает изменение целевого назначения проекта. Корректировка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы планируется завершить ориентировочно в 2026–2027 годах, — сообщили в пресс-службе КТЖ.

Изначально на строительство комплекса по обслуживанию вагонов «Тулпар-Тальго» в Актобе было предусмотрено 4,3 млрд тенге. Однако из-за отсутствия финансирования работы были остановлены в 2016 году.

— Решение о переносе проекта в другой город не принималось, на этапах планирования и проектирования нарушений и ошибок не выявлено. В связи с этим нет оснований для привлечения к ответственности конкретных должностных лиц, — говорится в официальном ответе.

Напомним, строительство комплекса по обслуживанию вагонов «Тулпар-Тальго» началось в 2014 году и так и не завершилось, на месте остался лишь каркас здания. Корреспондент агентства Kazinform направил запрос в АО НК «Қазақстан темір жолы» и получил ответ. Изначально национальная компания сообщала о намерении продать данный объект, а также указывала, что подрядчик не выполнил договорные обязательства в должном объеме, в связи с чем 13 сентября 2017 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке.