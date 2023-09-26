09:00, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6
11-го ребенка родила 40-летняя жительница Туркестанской области
В Туркестане, в областном перинатальном центре №1, 40-летняя мать-героиня с помощью врачей родила 11-го ребенка без операции. Врачи в центре говорят, что мама и ребенок в хорошем состоянии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакимата.
Как сообщают медицинские работники, 11-й ребенок Айнагуль родила сама без операции. Врачи говорят, что среди 40-летних женщин такое состояние встречается редко.
В семье Айнагуль из Сарыагашского района ждут 5 сыновей и 5 дочерей. Старшему - 21. 11-го ребенка назвали Мустафой.
Муж Айнагуль - главный имам села.