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    11:37, 23 Август 2023 | GMT +6

    11 человек утонули в Туркестанской области: нашли тело подростка

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    Photo: t.me/qr_tjm
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области обнаружено тело десятого человека, утонувшего в Сырдарье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в 10:40 спасатели извлекли из воды тело несовершеннолетнего. Поиски еще одного человека, утонувшего в реке, продолжаются.

    Всего для поисков было мобилизовано 150 бригад, 16 транспортных средств и 6 поплавков.

    Ранее сообщалось, что в Отырарском районе на Сырдарье, вблизи дорожного моста при купании в неустановленном месте утонули 11 человек.

    Акимат прокомментировал ранее подробности данной трагедии.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия Туркестанская область Туркестан Происшествия, ЧС Главная для mail.ru
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