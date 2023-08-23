11 человек утонули в Туркестанской области: нашли тело подростка

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области обнаружено тело десятого человека, утонувшего в Сырдарье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в 10:40 спасатели извлекли из воды тело несовершеннолетнего. Поиски еще одного человека, утонувшего в реке, продолжаются.

Всего для поисков было мобилизовано 150 бригад, 16 транспортных средств и 6 поплавков.

Ранее сообщалось, что в Отырарском районе на Сырдарье, вблизи дорожного моста при купании в неустановленном месте утонули 11 человек.

Акимат прокомментировал ранее подробности данной трагедии.