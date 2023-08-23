11:37, 23 Август 2023 | GMT +6
11 человек утонули в Туркестанской области: нашли тело подростка
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области обнаружено тело десятого человека, утонувшего в Сырдарье, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня в 10:40 спасатели извлекли из воды тело несовершеннолетнего. Поиски еще одного человека, утонувшего в реке, продолжаются.
Всего для поисков было мобилизовано 150 бригад, 16 транспортных средств и 6 поплавков.
Ранее сообщалось, что в Отырарском районе на Сырдарье, вблизи дорожного моста при купании в неустановленном месте утонули 11 человек.
Акимат прокомментировал ранее подробности данной трагедии.