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    107 избирательных участков откроются раньше времени в день выборов в Курултай

    Голосование на выборах в Курултай в Казахстане начнется в 7:00. При этом 107 избирательных участков откроются на час раньше — в 6:00. Где именно голосование начнется раньше установленного времени, поинтересовался корреспондент агентства Kazinform у члена Центральной избирательной комиссии Ляззат Суйндик.

    выборы
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По словам Ляззат Суйндик, речь идет преимущественно об избирательных участках, расположенных в местах временного пребывания граждан.

    Из 107 участков, которые откроются в 6:00, 79 находятся за рубежом.

    Таким образом, на этих участках избиратели смогут начать голосовать уже с 6:00, тогда как основной режим работы избирательных участков начинается с 7:00.

    Ранее на заседании ЦИК член Центральной избирательной комиссии Казахстана Ляззат Суйндик разъяснила основные правила и ограничения, которые будут действовать в день голосования на выборах в Курултай. Она рассказала об агитации, публикации результатов опросов и прогнозов, проведении экзитполов, фото- и видеосъемке заполненных бюллетеней, а также о правилах для наблюдателей и представителей СМИ.

    Также на заседании председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров сообщил, что все избирательные участки страны готовы к выборам в Курултай. По данным территориальных избирательных комиссий, созданы необходимые условия для проведения голосования, в том числе для граждан с инвалидностью.

    Выборы-2026 Выборы в Курултай Политика
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор