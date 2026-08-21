Какие ограничения действуют в день выборов в Курултай — ЦИК

Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Ляззат Суйндик на заседании ЦИК разъяснила основные ограничения и правила, которые будут действовать в день голосования на выборах в Курултай, передает корреспондент агентства Kazinform.

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По ее словам, в день, предшествующий голосованию, и в день голосования любая предвыборная агитация запрещена.

При этом ранее размещенные агитационные материалы могут оставаться на прежних местах — за пределами помещений избирательных комиссий и помещений для голосования.

Аналогичный порядок действует в интернете. Ранее размещенные агитационные материалы могут сохраняться, однако их запрещается выводить на главные страницы интернет-ресурсов.

Опросы и прогнозы

Ляззат Суйндик также обратила особое внимание на ограничения, связанные с публикацией результатов опросов и прогнозов.

В течение пяти дней до дня голосования и непосредственно в день выборов запрещается публиковать в СМИ и на онлайн-платформах результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов и другие исследования, связанные с выборами, а также результаты опросов в поддержку кандидатов или политических партий.

В день голосования запрещено проводить опросы общественного мнения непосредственно в помещении или в пункте для голосования.

Вместе с тем за пределами таких помещений экзитполы могут проводить организации, уведомившие Центральную избирательную комиссию. Список этих организаций опубликован на официальном интернет-ресурсе ЦИК.

Фото и видео заполненного бюллетеня

Отдельно член ЦИК напомнила о новой норме, предусмотренной статьей 27 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» (Предвыборная агитация).

В день голосования запрещается фотографировать или снимать на видео заполненный бюллетень, а также распространять такие материалы.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

При этом право избирателя фотографироваться на избирательном участке не ограничивается, если на снимке не видно, за кого или за какую партию он проголосовал.

— Если не видно, за какую партию проголосовал избиратель, то возле урны или в момент опускания бюллетеня в урну можно фотографироваться, — пояснила Ляззат Суйндик.

После дня голосования распространять такие материалы можно, поскольку установленный запрет касается непосредственно дня голосования.

Кто может находиться на участке

Ляззат Суйндик также рассказала, кто имеет право находиться на избирательном участке с момента его открытия и до определения результатов голосования, включая подсчет голосов.

Среди них — по одному доверенному лицу от политических партий и кандидатов, представители СМИ при наличии служебного удостоверения и редакционного задания, наблюдатели от политических партий, аккредитованных общественных объединений и некоммерческих организаций.

При этом от каждого СМИ может присутствовать один представитель, а от каждого телеканала — не более трех.

На участке также имеют право находиться наблюдатели иностранных государств и международных организаций, включая представителей иностранных СМИ.

Наблюдателям должна быть предоставлена возможность наблюдать за избирательной урной, а также за входом и выходом из кабин для тайного голосования.

Все присутствующие обязаны соблюдать правила, установленные избирательной комиссией. Председатель соответствующей комиссии отвечает за порядок и вправе потребовать покинуть помещение любого человека, нарушающего требования закона и препятствующего проведению голосования.

При этом лица, не имеющие отношения к избирательному процессу, не могут находиться в помещении для голосования в день выборов.

В завершение Ляззат Суйндик отметила, что права наблюдателей регулируются избирательным законодательством, а деятельность представителей СМИ — законодательством Казахстана в сфере масс-медиа.

Ранее в ЦИК заявили о полной готовности регионов и городов ко дню голосования на выборах в Курултай.