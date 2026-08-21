Выборы в Курултай: ЦИК проверила готовность избирательных участков по стране

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ЦИК заслушал информацию о готовности к предстоящему голосованию из всех регионов и городов республиканского значения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным территориальных избирательных комиссий, все избирательные участки страны готовы к работе в день голосования. Также созданы необходимые условия для реализации избирательных прав граждан с инвалидностью.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Нурлан Абдиров отметил, что, несмотря на завершение основного этапа подготовки, местным исполнительным органам и территориальным избирательным комиссиям необходимо завершить оставшиеся организационные и технические вопросы, а также обеспечить бесперебойную работу участков.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Теперь главная задача — обеспечить, чтобы вся проделанная масштабная работа завершилась проведением голосования в соответствии с требованиями закона — открыто, справедливо и организованно, — подчеркнул председатель ЦИК.

Он также поручил руководителям территориальных избирательных комиссий продолжить контроль за исполнением ранее данных поручений и обеспечить проведение процедуры голосования на высоком уровне.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Напомним, 23 августа в Казахстане пройдут выборы депутатов Курултая. В этот день на избирательных участках запустят онлайн-сервисы для проверки регистрации граждан и оформления временной регистрации.

Ранее в Центральной избирательной комиссии разъяснили порядок голосования, в том числе правила заполнения бюллетеня и случаи, при которых его могут признать недействительным.