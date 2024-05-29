РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:08, 29 Май 2024 | GMT +6

    10,5 млрд тенге выделили на уборку дворов в Алматы

    уборка дворов
    Фото: акимат Алматы

    Во всех районах Алматы завершены конкурсные процедуры по определению подрядчиков и заключению договоров по уборке дворовых территорий мегаполиса, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В городском акимате напомнили, что с начала прошлого года в рамках децентрализации полномочий бюджет на уборку внутридомовых территорий в Алматы передан районным акиматам.  Такое решение было принято после многочисленных жалоб жителей на отсутствие или некачественную уборку территории дворов многоэтажных жилых домов силами КСК.

    — С целью повышения качества проводимой работы договоры с подрядными организациями заключаются сразу на три года. В целом в этом году на уборку 4064 дворов выделено 10,5 млрд тенге, — отметили в акимате.

    В обязанности подрядной организации входит соблюдение чистоты территориального участка, своевременное реагирование на обращения жителей и гостей города по устранению замечаний. Сотрудниками отдела коммунального хозяйства районных акиматов ежедневно проводится мониторинг проводимой работы и контроль по отработке обращений жителей района.

    По вопросам качества уборки дворов можно обратиться в телеграм-чаты районных акиматов либо получить справочную информацию по телефонам:

    Алатауский район:

    ТОО «Halyk Invest Consulting», ТОО «АРКЕТ», ТОО «City Development Service», ТОО «Самгау Групп».
    Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/akimat_alatau
    Телефон для справок: +7 (727) 299-86-36 — Бауыржан Сапа, главный специалист отдела коммунального хозяйства.

    Алмалинский район:

    ТОО «KC Construction», ТОО «СМТ и Компания», ТОО «ЗаРа Гранд», ТОО «City Development Service (CDS)» и ТОО «Айкомстрой».
    Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/almalyaudany/1
    Телефон для справок: +7 (727) 313-31-12 — Нурдаулет Токсанбаев, руководитель отдела благоустройства.


    Ауэзовский район:

    ТОО «Сапа и К», ТОО «Виса трэйд», ТОО «АБС ЛД-Строй», ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык», ТОО «Gaumer A-Stroy».
    Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/akimatAuezov1
    Телефон для справок: 8 (727) 303-42-43 — отдел коммунального хозяйства.

    Бостандыкский район:

    ТОО «АБС-ЛДстрой», ТОО «Senim Group Сonstruction», ТОО «АВАН Құрылыс», ТОО «АЛМАТЫ ДОРМЕХАНИЗАЦИЯ».
    Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/bostandykaudanyy

    Телефон для справок: 8 (727) 274-46-01 — Ерулан Сейдалиев, главный специалист отдела коммунального хозяйства.

    Жетысуский район:

    ТОО «Сарыозексервис», ТОО «Хасен-Тас-Жол», ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык», ТОО «Altyn Tazalyq Group», ОО «Общество инвалидов Жаксылык».
    Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/obzhetysu
    Телефон для справок: 8 (727) 384-27-69, 8 (727) 384-27-59 — отдел коммунального хозяйства.

    Медеуский район:

    ТОО «DM-Stroy Company», ТОО «Yard Service», ТОО «АБС-ЛДстрой», ТОО «Алма-Ата горкомхоз».
    Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/medeu_audany

     Телефон для справок: 8 (727) 293-81-56 — отдел коммунального хозяйства.

    Наурызбайский район:

    В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации.
    Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/+jD3nmPVIVrw1YWQ6
    Телефон для справок: 8 (727) 308-05-47 — отдел коммунального хозяйства

    Турксибский район:

    ТОО «Euro Construction 2020», ТОО «City Development Service (CDS)» и ТОО «City Development Service (CDS)». Помимо этого, в районе ведется процедура подведения итогов конкурса определения двух подрядных организаций.
    Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/turksib_audany
    Телефон для справок: 8 (727) 223-11-53,8 (727) 223-11-50 — отдел коммунального хозяйства.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Акимат Алматы ЖКХ
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!