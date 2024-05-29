10,5 млрд тенге выделили на уборку дворов в Алматы

Во всех районах Алматы завершены конкурсные процедуры по определению подрядчиков и заключению договоров по уборке дворовых территорий мегаполиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

В городском акимате напомнили, что с начала прошлого года в рамках децентрализации полномочий бюджет на уборку внутридомовых территорий в Алматы передан районным акиматам. Такое решение было принято после многочисленных жалоб жителей на отсутствие или некачественную уборку территории дворов многоэтажных жилых домов силами КСК.

— С целью повышения качества проводимой работы договоры с подрядными организациями заключаются сразу на три года. В целом в этом году на уборку 4064 дворов выделено 10,5 млрд тенге, — отметили в акимате.

В обязанности подрядной организации входит соблюдение чистоты территориального участка, своевременное реагирование на обращения жителей и гостей города по устранению замечаний. Сотрудниками отдела коммунального хозяйства районных акиматов ежедневно проводится мониторинг проводимой работы и контроль по отработке обращений жителей района.

По вопросам качества уборки дворов можно обратиться в телеграм-чаты районных акиматов либо получить справочную информацию по телефонам:

Алатауский район:

ТОО «Halyk Invest Consulting», ТОО «АРКЕТ», ТОО «City Development Service», ТОО «Самгау Групп».

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/akimat_alatau

Телефон для справок: +7 (727) 299-86-36 — Бауыржан Сапа, главный специалист отдела коммунального хозяйства.

Алмалинский район:

ТОО «KC Construction», ТОО «СМТ и Компания», ТОО «ЗаРа Гранд», ТОО «City Development Service (CDS)» и ТОО «Айкомстрой».

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/almalyaudany/1

Телефон для справок: +7 (727) 313-31-12 — Нурдаулет Токсанбаев, руководитель отдела благоустройства.



Ауэзовский район:

ТОО «Сапа и К», ТОО «Виса трэйд», ТОО «АБС ЛД-Строй», ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык», ТОО «Gaumer A-Stroy».

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/akimatAuezov1

Телефон для справок: 8 (727) 303-42-43 — отдел коммунального хозяйства.

Бостандыкский район:

ТОО «АБС-ЛДстрой», ТОО «Senim Group Сonstruction», ТОО «АВАН Құрылыс», ТОО «АЛМАТЫ ДОРМЕХАНИЗАЦИЯ».

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/bostandykaudanyy

Телефон для справок: 8 (727) 274-46-01 — Ерулан Сейдалиев, главный специалист отдела коммунального хозяйства.

Жетысуский район:

ТОО «Сарыозексервис», ТОО «Хасен-Тас-Жол», ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык», ТОО «Altyn Tazalyq Group», ОО «Общество инвалидов Жаксылык».

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/obzhetysu

Телефон для справок: 8 (727) 384-27-69, 8 (727) 384-27-59 — отдел коммунального хозяйства.

Медеуский район:

ТОО «DM-Stroy Company», ТОО «Yard Service», ТОО «АБС-ЛДстрой», ТОО «Алма-Ата горкомхоз».

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/medeu_audany

Телефон для справок: 8 (727) 293-81-56 — отдел коммунального хозяйства.

Наурызбайский район:

В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации.

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/+jD3nmPVIVrw1YWQ6

Телефон для справок: 8 (727) 308-05-47 — отдел коммунального хозяйства

Турксибский район:

ТОО «Euro Construction 2020», ТОО «City Development Service (CDS)» и ТОО «City Development Service (CDS)». Помимо этого, в районе ведется процедура подведения итогов конкурса определения двух подрядных организаций.

Телеграм-чат для обращения жителей: https://t.me/turksib_audany

Телефон для справок: 8 (727) 223-11-53,8 (727) 223-11-50 — отдел коммунального хозяйства.