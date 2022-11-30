Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Внутридомовые территории будут убирать за счет районных акиматов в Алматы

30 Ноября 2022, 13:16
Внутридомовые территории будут убирать за счет районных акиматов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2023 года внутридомовые территории в Алматы будут убираться за счет средств акиматов районов. Об этом на встрече с населением Турксибского района сообщил исполняющий обязанности акима города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель района заявил, что акимат Турксибского района не признает территорию вокруг дома по уборке территории.

«Детскую площадку убирать не хотят. Приезжали с акимата района вместе с КСК, и уверяли что КСК будет убирать, но у них нет денег. У нас не хватает наших средств на уборку площадок», - сказал житель.

«Я согласен с вами, у нас создался правовой вакуум, когда внутридомовая территория при создании ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простые товарищества) остаются ничейными. Мы предусмотрели, что с 1 января 2023 года, по моей инициативе, выделим средства районам на уборку внутридомовых территорий», - сообщил и.о. акима города Алматы Ерболат Досаев.


Теги:
Новости по теме
Теплосети Алматы проверят во избежание повторения экибастузского ЧП
Ерлан Саиров объяснил свой поступок с плевком в прямом эфире
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана
Читайте также
Теплосети Алматы проверят во избежание повторения экибастузского ЧП
Объемы производства макаронных изделий увеличились в Казахстане
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана
300 автобусов закупят в Алматы
Еще одну улицу планируют пробить в Алматы
Получить проактивные услуги казахстанцы смогут через push-уведомления в приложениях БВУ
«Казахфильм» выпустит анимационный фильм об основателе казахской мультипликации
Новый детсад и ФАП открыли в Костанайской области
Новости партнеров
Популярное
1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
2 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
3 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
4 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
5 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана

Лента новостей